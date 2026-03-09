Harp gibi derbi: 23 futbolcu kırmızı kart gördü!

Cruzeiro ile Atlético Mineiro arasında oynanan Campeonato Mineiro finalinin hakem raporu açıklandı.





Karşılaşmanın hakemi Matheus Candançan, maçın ardından yaşanan kavga nedeniyle raporda toplam 23 kırmızı kart olduğunu belirtti.





Hakem raporuna göre olayların başlangıcı, Cruzeiro oyuncusu Christian ile Atlético Mineiro kalecisi Everson arasında yaşanan pozisyon oldu. Raporda Christian'ın "top kalecinin kontrolündeyken rakibinin başına kaval kemiğiyle aşırı güç kullanarak vurduğu" ifade edildi.





Everson'un ise faulün ardından "rakibine brutal şekilde saldırarak dizle yüzüne vurduğu" ve bu olayın ardından saha içinde genel bir kavganın başladığı belirtildi.





Hakem Candançan, raporda kavga sırasında yaşanan yoğun arbede nedeniyle sahada kart göstermenin mümkün olmadığını, ancak olaylara karışan futbolcuların daha sonra rapora işlenerek ihraç edildiğini yazdı.





Raporda diğer 21 oyuncu için ise şu ifade yer aldı:

"Genel kavga sırasında rakiplerine yumruk ve tekmeler attıkları için ihraç edildiler."





Güvenlik güçlerinin uzun süren müdahalenin ardından oyuncular sakinleştirilirken maç Cruzeiro'nun Kaio Jorge ile bulduğu golle 1-0 sona erdi. Cruzeiro, 2019'dan bu yana ilk kez eyalet şampiyonu oldu.





İhraç edilen oyuncuların listesi şöyle:



Cruzeiro'dan: Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Lucas Romero, Kaio Jorge, Henrique, Marcelo Moreno, Rafael Sobis, William Pottker, Roberson, Giovanni, Christian



Atlético Mineiro'dan: Everson, Junior Alonso, Renan Lodi, Hulk, Lyanco, Savarino, Nathan, Jair, Igor Rabello, Eduardo Sasha, Ademir





Böylece finalin ardından Cruzeiro'dan 12, Atlético Mineiro'dan 11 oyuncu olmak üzere toplam 23 futbolcu kırmızı kart görmüş oldu.



