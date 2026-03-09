09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
16:00
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
20:00
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
20:00
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
22:30
09 Mart
Lazio-Sassuolo
22:45
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

Harp gibi derbi: 23 futbolcu kırmızı kart gördü!

Cruzeiro ile Atlético Mineiro arasında oynanan olaylı finalin hakem raporu açıklandı.

calendar 09 Mart 2026 12:23 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2026 14:04
Harp gibi derbi: 23 futbolcu kırmızı kart gördü!
Cruzeiro ile Atlético Mineiro arasında oynanan Campeonato Mineiro finalinin hakem raporu açıklandı.

Karşılaşmanın hakemi Matheus Candançan, maçın ardından yaşanan kavga nedeniyle raporda toplam 23 kırmızı kart olduğunu belirtti.

Hakem raporuna göre olayların başlangıcı, Cruzeiro oyuncusu Christian ile Atlético Mineiro kalecisi Everson arasında yaşanan pozisyon oldu. Raporda Christian'ın "top kalecinin kontrolündeyken rakibinin başına kaval kemiğiyle aşırı güç kullanarak vurduğu" ifade edildi.

Everson'un ise faulün ardından "rakibine brutal şekilde saldırarak dizle yüzüne vurduğu" ve bu olayın ardından saha içinde genel bir kavganın başladığı belirtildi.

Hakem Candançan, raporda kavga sırasında yaşanan yoğun arbede nedeniyle sahada kart göstermenin mümkün olmadığını, ancak olaylara karışan futbolcuların daha sonra rapora işlenerek ihraç edildiğini yazdı.

Raporda diğer 21 oyuncu için ise şu ifade yer aldı:
"Genel kavga sırasında rakiplerine yumruk ve tekmeler attıkları için ihraç edildiler."


Güvenlik güçlerinin uzun süren müdahalenin ardından oyuncular sakinleştirilirken maç Cruzeiro'nun Kaio Jorge ile bulduğu golle 1-0 sona erdi. Cruzeiro, 2019'dan bu yana ilk kez eyalet şampiyonu oldu.

İhraç edilen oyuncuların listesi şöyle:

Cruzeiro'dan: Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Lucas Romero, Kaio Jorge, Henrique, Marcelo Moreno, Rafael Sobis, William Pottker, Roberson, Giovanni, Christian

Atlético Mineiro'dan: Everson, Junior Alonso, Renan Lodi, Hulk, Lyanco, Savarino, Nathan, Jair, Igor Rabello, Eduardo Sasha, Ademir

Böylece finalin ardından Cruzeiro'dan 12, Atlético Mineiro'dan 11 oyuncu olmak üzere toplam 23 futbolcu kırmızı kart görmüş oldu.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
