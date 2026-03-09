Barcelona'nın eski teknik direktörü Xavi Hernandez, Lionel Messi'nin kulübe geri dönüşü için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Xavi, Lionel Messi'nin 2023 yılında kulübe geri dönmeye çok yakın olduğunu ancak transferin son anda iptal edildiğini söyledi.



Xavi, İspanyol basınından La Vanguardia'ya verdiği röportajda Lionel Messi'nin FC Barcelona'ya dönüşünün LaLiga ya da ekonomik şartlar nedeniyle değil, kulüp başkanı Joan Laporta'nın kararıyla gerçekleşmediğini öne sürdü.



"MESSI DÖNMEK İSTİYORDU"



Xavi, 2022 Dünya Kupası'nın ardından Messi ile yeniden Barcelona'ya dönüş ihtimali üzerine görüştüklerini belirterek, "Ocak 2023'te temas kurduk. Messi dönmek istiyordu ve ben de futbol açısından bunu çok net görüyordum. Mart ayına kadar görüştük." ifadelerini kullandı.



İspanyol teknik adam, Messi'nin dönüşü için kulüp yönetimi ile temas kurduğunu ve başkan Joan Laporta'nın da Arjantinli yıldızın babası Jorge Messi ile sözleşme görüşmelerine başladığını aktardı.



Xavi, bu süreçte LaLiga'dan da gerekli onayın alındığını ancak transferin son anda durdurulduğunu ileri sürdü.



"BUNU GÖZE ALAMAYACAĞINI SÖYLEDİ"



Laporta'nın kendisine gerekçe olarak Messi'nin kulüpteki güç dengelerini etkileyebileceğini söylediğini dile getiren Xavi, "Laporta bana Messi dönerse kendisine savaş açılacağını ve bunu göze alamayacağını söyledi." dedi.



Yaşanan süreçte Messi'nin bir süre kendisiyle iletişimi kestiğini belirten Xavi, Arjantinli yıldızın kendisinin de bu sürecin içinde olduğunu düşündüğünü ancak daha sonra aralarındaki ilişkinin yeniden düzeldiğini ifade etti.



Öte yandan Xavi, Barcelona'ya yeniden dönmeyi düşünmediğini belirterek, "Oyuncu ve teknik direktör olarak kulüpteki dönemimi tamamladım. Şu an geri dönmeyi düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



LAPORTA'DAN DİKKAT ÇEKEN YANIT



Öte yandan Barcelona Başkanı Joan Laporta da Xabi için dikkat çeken sözler kullandı.



Joan Laporta, "Başkan olduğunuzda çok zor kararlar almanız gerekir. Ben de çok zor bir karar vermek zorunda kaldım. Xavi ile kalsaydık kaybetmeye devam ederdik, Flick ile ise kazanmaya başladık. Aynı oyuncularla Xavi kaybediyordu, Flick ise kazanıyor." dedi.



