09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
16:00
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
20:00
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
20:00
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
22:30
09 Mart
Lazio-Sassuolo
22:45
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

Xavi'den olay Lionel Messi iddiası!

Eski Barcelona teknik direktörü Xavi, takımı çalıştırdığı dönemde Lionel Messi'nin geri dönme imkanı olduğunu ancak başkan Laporta'nın onaylamadığını belirtti.

calendar 09 Mart 2026 14:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Sporx.com
Xavi'den olay Lionel Messi iddiası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Barcelona'nın eski teknik direktörü Xavi Hernandez, Lionel Messi'nin kulübe geri dönüşü için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Xavi, Lionel Messi'nin 2023 yılında kulübe geri dönmeye çok yakın olduğunu ancak transferin son anda iptal edildiğini söyledi.

Xavi, İspanyol basınından La Vanguardia'ya verdiği röportajda Lionel Messi'nin FC Barcelona'ya dönüşünün LaLiga ya da ekonomik şartlar nedeniyle değil, kulüp başkanı Joan Laporta'nın kararıyla gerçekleşmediğini öne sürdü.

"MESSI DÖNMEK İSTİYORDU"

Xavi, 2022 Dünya Kupası'nın ardından Messi ile yeniden Barcelona'ya dönüş ihtimali üzerine görüştüklerini belirterek, "Ocak 2023'te temas kurduk. Messi dönmek istiyordu ve ben de futbol açısından bunu çok net görüyordum. Mart ayına kadar görüştük." ifadelerini kullandı.

İspanyol teknik adam, Messi'nin dönüşü için kulüp yönetimi ile temas kurduğunu ve başkan Joan Laporta'nın da Arjantinli yıldızın babası Jorge Messi ile sözleşme görüşmelerine başladığını aktardı.

Xavi, bu süreçte LaLiga'dan da gerekli onayın alındığını ancak transferin son anda durdurulduğunu ileri sürdü.

"BUNU GÖZE ALAMAYACAĞINI SÖYLEDİ"

Laporta'nın kendisine gerekçe olarak Messi'nin kulüpteki güç dengelerini etkileyebileceğini söylediğini dile getiren Xavi, "Laporta bana Messi dönerse kendisine savaş açılacağını ve bunu göze alamayacağını söyledi." dedi.

Yaşanan süreçte Messi'nin bir süre kendisiyle iletişimi kestiğini belirten Xavi, Arjantinli yıldızın kendisinin de bu sürecin içinde olduğunu düşündüğünü ancak daha sonra aralarındaki ilişkinin yeniden düzeldiğini ifade etti.

Öte yandan Xavi, Barcelona'ya yeniden dönmeyi düşünmediğini belirterek, "Oyuncu ve teknik direktör olarak kulüpteki dönemimi tamamladım. Şu an geri dönmeyi düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

LAPORTA'DAN DİKKAT ÇEKEN YANIT

Öte yandan Barcelona Başkanı Joan Laporta da Xabi için dikkat çeken sözler kullandı.

Joan Laporta, "Başkan olduğunuzda çok zor kararlar almanız gerekir. Ben de çok zor bir karar vermek zorunda kaldım. Xavi ile kalsaydık kaybetmeye devam ederdik, Flick ile ise kazanmaya başladık. Aynı oyuncularla Xavi kaybediyordu, Flick ise kazanıyor." dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.