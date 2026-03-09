Valencia, iki kere geriye düştüğü maçı kazandı!

İspanya LaLiga'nın 27. haftasında Valencia, evinde Alaves'i konuk etti.



Estadio de Mestalla Stadyumu'nda oynanan maçta Valencia 3-2 galip geldi.



Valencia'nın gollerini 47. dakikada Javier Moreno, 90. dakikada Eray Cömert ve 90+9. dakikada penaltıdan Hugo Duro kaydetti. Alaves'in gollerini ise 3. dakikada penaltıdan, 71. dakikada Lucas Boye attı.



Alaves'te Ander Guevara ve Jon Pacheco 90+8. dakikada kırmızı kart gördüler.



Düşme hattını yakından ilgilendiren maç sonucunda Valencia 32 puana yükselerek 12. sıraya yükseldi, Alaves 27 puanla 16. sırada kaldı.



Lig'de 28. haftada Valencia deplasmanda Real Oveiedo ile; Alaves evinde Villarreal ile mücadele edecek.