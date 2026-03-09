Verstappen'den FIA ve F1 yönetimine uyarı; 'Aksiyon alın!'

Red Bull sürücüsü Max Verstappen, sezonun ilk yarışı ardından konuştu. Yeni araçlar hakkında takımca ilerleme kaydetmeleri gerektiğini söyleyen Hollandalı pilot, FIA ve F1 yönetiminin acilen yeni düzenlemeleri ve kuralları tekrar gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı.



Max Verstappen, Albert Park'ta cumartesi günü gerçekleşen sıralama turlarının ilk bölümünde elenmişti.



4 kez dünya şampiyonu pilot, Q1'de ilk virajda bariyerlere çarparak kırmızı bayraklara sebep olmuştu. Bu olayın ardından Verstappen, pazar günkü yarışa 20. cepten başladı.



Yarış boyunca istikrarlı bir şekilde yükselen Verstappen, damalı bayrağı 6. sırada görerek 8 puanı hanesine yazdırdı.



"PEK MÜCADELE YOKTU"



Verstappen, yarışın ardından şunları söyledi: "Yarış pek keyifli değildi. Geçişler eğlenceliydi ama iki saniye daha yavaş araçlarla yarıştım, yani işim sadece trafiği temizlemekti, gerçek bir mücadele yoktu. Kulağa garip gelebilir ama ben böyle görüyorum. Olabildiğince temiz geçişler yapmaya ve orta sıraları geçtikten sonra ritmimi bulmaya çalıştım. Lastik aşınmamız çok fazlaydı ve bu, yarışın geri kalanını ciddi şekilde etkiledi. Sert lastiklerin bizim için daha iyi olacağını düşünmüştük ama maalesef o lastik bugün işe yaramadı."



"HEDEFİMİZ ZİRVE!"



Red Bull'un diğer takımlar karşısındaki durumunu değerlendiren Verstappen, "Mercedes her pistte hızlı olacak. McLaren konusunda emin değilim. Bahreyn testlerinde daha hızlıydılar. Her pist ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Sonuçta üçüncü veya dördüncü hızlı olmanız önemli değil; hedefimiz her zaman en üstte olmak. Sezon boyunca farkı kapatmayı umuyoruz çünkü şu anda hâlâ kayda değer bir fark var." yorumlarında bulundu.



"ÜSTESİNDEN GELEBİLİRİZ"



Araç ve motor hakkında karamsar bir tavır sergilemeyen ve umutlu olduğunu belirten Verstappen,"Motor tarafında bence çok kötü değiliz. Şu an eksik olduğumuz noktalar biraz araç, biraz da motor. Yani kötü durumda değiliz. Bunlar üstesinden gelinebilecek şeyler. Kurallara çok negatif bakıyorum ama takım ve motor ekibiyle gurur duyuyorum. Gerçekten harika iş çıkardılar." açıklamasında bulundu.



4 kez Dünya Şampiyonu pilot, yeni araçlar hakkında da konuştu. FIA'nın kuralları değiştirmesi ve yanlıştan kısa sürede dönmesi gerektiğini düşünen Verstappen, araçların tamamıyla batarya üzerinden hızlandığını söyledi. Bu durumun sporun temeline aykırı olduğunu ifade eden deneyimli sürücü, Forumla 1'in artık "Formula E" serisine dönüştüğünü ifade etti.



"HEMEN AKSİYON ALINMALI"



Hollandalı pilot, "Yarışmayı çok seviyorum ama belli bir noktadan sonra bu kurallara dayanamazsınız. FIA ve F1 dinlemeye istekli görünüyor, ama ben de bir aksiyon alınmasını umuyorum. Çünkü bunu sadece ben söylemiyorum, pek çok kişi aynı şeyi söylüyor. Sürücüler, taraftarlar… Hepimiz sporu daha iyi görmek istiyoruz. Eleştirmek için eleştirmiyoruz; her söylediğimizin bir sebebi var. F1'in olması gerektiği gibi olmasını istiyoruz ve maalesef bugün öyle olmadı." dedi.



Bu değişikliklerin yıl boyunca yapılmasını umut eden Verstappen küçük düzeltmelerin yeterli olmadığını belirtiyor.



Red Bull pilotu, "Endişelenmeleri gereken konu kurallar olmalı, sadece buna odaklansınlar. Sorular soruyorlar ve ben de görüşümü paylaşıyorum; sporu daha iyi yapmak için ne yapılabilir, bunu söylüyorum. Yarışı seviyorum ve daha iyi olmasını istiyorum. Umarım FIA bu yıl içinde farklı çözümler bulur ve herkes için daha keyifli bir hale gelir." şeklinde konuştu.











