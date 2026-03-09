09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
0-1
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
0-053'
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
0-2DA
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
22:30
09 Mart
Lazio-Sassuolo
22:45
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

Galatasaray'ın itirazına CAS'tan cevap!

Galatasaray'ın Liverpool deplasman yasağı cezasıyla ilgili yürütmeyi durdurma talebi, CAS tarafından reddedildi.

calendar 09 Mart 2026 19:28 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2026 19:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



HT Spor'un haberine göre; UEFA'nın Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray'ın Juventus ile deplasmanda oynadığı maçta yaşanan olaylar nedeniyle sarı kırmızılı kulübe verdiği seyirci yasağı cezasına yapılan itiraz CAS tarafından reddedildi.

Böylelikle Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile deplasmanda oynayacağı maçta taraftarının desteğinden yoksun olacak.

NE OLMUŞTU?

UEFA, Juventus maçında yaşanan olaylar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe seyircisiz oynama ve 40 bin Euro para cezası vermişti.

UEFA'nın açıklamasına göre cezanın nedenlerinin; nesne fırlatma ve havai fişek yakılması, taraftarlar arası karışıklık olduğu belirtildi.

G.SARAY'DAN CAS'A BAŞVURU

Sarı-kırmızılı takım CAS'a, Liverpool deplasmanı için verilen seyirci yasağına ilişkin yürütmeyi durdurma başvurusu yaptı.

OKAN BURUK: "CEZA ADİL DEĞİL"

İngiliz deviyle oynayacakları maç öncesi konuyla ilgili konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Verilen cezanın çok adil olduğunu düşünmüyorum. Belki bu değişecektir, itirazımız yapıldı. Sadece bir yerden bakmanın da doğru olmadığını düşünüyorum. Orada polislerin de nasıl davrandığı çok önemli. İkinci maçta taraftarımızın yanımızda olması güzel olurdu. Çünkü çok güzel bir stat, çok güzel bir atmosfer var. Daha önce ben futbolcu olarak Anfield'da bulunmuştum. Şimdi teknik adam olarak bunu yaşamak istiyorum. Taraftarımızın da orada olup tribünde yerini almasını istiyorum. Yarınki maç bizim için çok önemli tabii ki. Taraftarımız iç saha maçında ne kadar iyi olduğunu, Avrupa'nın belki de en iyisi olduğunu hep gösterdi." ifadelerini kullanmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 50 28 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 18 45 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
