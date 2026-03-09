Erciyes'i kar motorlarıyla keşfediyorlar

Dünya standartlarındaki modern tesisleri, 112 kilometre pist uzunluğu ve 25 kilometrelik teleferikleriyle ziyaretçilere kayak ve snowboard yapma imkanı sunan Erciyes, isteyenlere dağda oluşturulan özel rotalarda doğal güzellikleri kar motorlarıyla gezme fırsatı da sunuyor.



İşletmeci Mustafa Değirmenci, Erciyes'in son yıllarda kış sporlarında dünyaca ünlü bir marka haline geldiğini söyledi.



Pistlerin her branşa özel olarak seçildiğini belirten Değirmenci, "Eskiden Erciyes Dağı sadece Erciyes Dağı olarak biliniyordu ama şu anda uluslararası bir kayak merkezi statüsüne kavuştu. Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yatırımları ve buradaki dağ yönetimi sayesinde şu anda kar motoru pistleri ayrı, kızak pistleri ayrı şekilde sonuçlanmıştır. Buraya gelen misafirlerimizin kar motoruyla dağların keşfedilmedik yerlerini rehber eşliğinde hep beraber gezip, eğlenceli vakit geçirmelerine olanak sağlıyoruz." diye konuştu.



Değirmenci, ziyaretçilerin memnuniyetini ön planda tutup isteklerine göre tur düzenlediklerini ifade etti.



Belirlenen rotaları ziyaretçilerin isteğine göre seçip tura çıktıklarını anlatan Değirmenci, şunları kaydetti:



"Ziyaretçilerimizin isteğine ve zaman sürelerine göre bizde en kısa rota 15 dakikadan başlayıp 3 saate kadar gidiyor. Erciyes Dağı çok büyük olduğu için rotalar çok geniş. Yani müşterinin isteği ve zamanına göre farklı rotalarımız mevcut. Misafirlerimiz, bu deneyimi hiçbir yerde yaşamadıklarını, kış tatillerinin çok eğlenceli ve zevkli geçtiğini söylemekteler. Bizim burada, Erciyes Dağı yönetimi sayesinde kar motoru ve kayakçıların pisti birbirinden ayrı. Sadece kar motoruna ayrılan pist uzunluğumuz 7 kilometre civarında. Türkiye'deki en büyük kar motoru rotaları şu an Erciyes'te mevcut."



"Erciyes ve etrafındaki doğal güzelliklerin manzaralarını gördük"



Ziyaretçilerden Sinan Çırak ise daha önce kar motoru deneyimlemediğini ve çok keyif aldığını söyledi.



Arkadaşlarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirdiklerini anlatan Çırak, turun rehber eşliğinde güvenli kıyafetlerle yaklaşık 25 dakika sürdüğünü dile getirdi.



Seyfullah Musa Sarıkaya da Fransa'dan geldiğini ve 2 yıldır kar motoru için Erciyes'e ziyaret ettiğini ifade etti.



Kayak sporlarının yanında kar motorunu da tercih ettiğini belirten Sarıkaya, "Arkadaşımın tavsiyesiyle burayı buldum. İyi ki gelmişim. Güzel, keyifli, eğlenceli vakit geçirdik. Rehber bizi güvenli yerlerden götürüyor. Manzaralı yerler vardı. Oralarda güzel fotoğraflar da çekindik. Bayağı güzel bir gün geçirdik. Erciyes ve etrafındaki doğal güzelliklerin manzaralarını gördük." dedi.



