Haber Tarihi: 20 Mart 2024 17:55 - Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2024 17:55

Üniversite Okuyan Öğrenciye Zekat Verilir mi?

Üniversite okuyan bir öğrenciye zekat verilir mi? Zekatın kimlere verilebileceği ve zekat vermekle yükümlü olan kişiler hakkında detaylı bilgi edinin. Zekat nisabı ve zekat verme yöntemleri hakkında da bilgi edinebilirsiniz.

Üniversite Okuyan Öğrenciye Zekat Verilir mi?
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Zekat, İslam dininin temel farzlarından biridir ve varlıklı Müslümanların ihtiyaç sahibi kişilere vermesi gereken bir mali yükümlülüktür. Peki, zekat vermekle yükümlü olan kişiler, üniversite okuyan öğrencilere zekat verebilir mi? Bu sorunun cevabı birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Üniversite Okuyan Öğrenciye Zekat Verilir mi?

Zekat Kanunu'na göre zekat, fakirlere, yoksullara, muhtaçlara, borçlulara, yolda kalmışlara ve Allah yolunda savaşanlara verilir.

Ancak, her fakir ve muhtaca zekat verilemez. Zekatın verilebileceği kişiler şunlardır:

Fakir: Geliri ve ihtiyaçları dengeyi kuramayan kişilerdir.

Yoksul: Fakirden daha yoksul olan kişilerdir.

Muftaç: Yardıma ihtiyacı olan kişilerdir.

Borçlu: Ödeyebilecek durumda olmadığı borçları olan kişilerdir.

Yolda Kalmış: Yolculuk sırasında geçimini sağlayamayan kişilerdir.

Allah Yolunda Savaşanlar: Allah rızası için savaşan mücahitlerdir.

Üniversite Öğrencisi Zekata Layıktır mı?

Yukarıdaki tanımlara göre, ihtiyaç sahibi olan bir üniversite öğrencisine zekat verilebilir.

Ancak, her üniversite öğrencisine zekat verilemez. Öğrencinin maddi durumunu ve ailenin gelir durumunu göz önünde bulundurmak gerekir.

Zekatın Verilemeyeceği Kişiler:

Zekatın verilemeyeceği kişiler şunlardır:

Zenginler

Orta halli kişiler

Anne, baba, koca, karı, çocuklar ve dedeler

Zekatı veren kişi

Zekat memurları

Öğrenciye Zekat Verilmesi Durumunda Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Öğrencinin gerçekten ihtiyaç sahibi olması gerekir.

Öğrencinin ailenin maddi durumunun yetersiz olması gerekir.

Öğrencinin aldığı burs veya öğrenim kredisi gibi gelir kaynakları göz önünde bulundurulmalıdır.

Zekat verilecek miktar belirlenirken öğrencinin ihtiyaçları dikkate alınmalıdır.

Zekat Hakkında Önemli Bilgiler:

Zekat nisabı 80.18 gramdır.

Zekatın verileceği kişiler fakirler, yoksullar, muhtaçlar, borçlular, yolda kalmışlar ve Allah yolunda savaşanlardır.

Zekat vermekle yükümlü olan kişiler nisap miktarında mal veya paraya sahip olan Müslümanlardır.

Zekat farzdır ve yerine getirilmesi gerekir.

Zekat veren kişi zekatını doğrudan muhtaçlara verebilir veya zekat memurlarına teslim edebilir.

Sonuç:

Üniversite okuyan bir öğrenciye zekat verilip verilemeyeceği, öğrencinin maddi durumuna ve ailenin gelir durumuna bağlıdır. Zekat vermekle yükümlü olan kişiler, bu konuda detaylı bilgi edinmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'na veya güvenilir bir din alimine danışabilirler.
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