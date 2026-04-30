Burak Yılmaz, Lille'in başına geçiyor

Lille, teknik direktörlük görevi için eski yıldızı Burak Yılmaz'ı gündemine aldı; Fransız ekibinin Yılmaz'ı aday listesinin üst sıralarına yerleştirdiği belirtiliyor.

calendar 30 Nisan 2026 21:36 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2026 21:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, teknik direktörlük görevi için kulüp tarihine damga vurmuş bir ismi gündemine aldı. 2020-2021 sezonunda attığı gollerle takımı şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz, teknik adamlık kariyerinde rotayı yeniden Fransa'ya çevirmiş durumda.

Sacha Tavolieri'nin aktardığı bilgilere göre Fransız yönetimi, kulüp kültürünü ve şehrin dinamiklerini yakından tanıyan Yılmaz'ı aday listesinin üst sıralarına yerleştirdi.

Ayrıca Belçika ve Fransa'dan da ilgi gördüğü belirtilen Burak Yılmaz'ın, Avrupa'daki teknik direktörlük kariyerine beklenenden daha erken başlama ihtimali bulunuyor.

SÜPER LİG'DEKİ PERFORMANSI ETKİLİ OLDU
Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlüğe Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük ve geçici teknik sorumlulukla adım atan Burak Yılmaz, Süper Lig'de önemli bir tecrübe kazandı.

Kayserispor ve Kasımpaşa deneyimlerinin ardından Gaziantep FK'nın başına geçen genç teknik adam, burada iki farklı dönemde toplam 32 maçta görev yaptı.

Özellikle Gaziantep FK'daki ikinci döneminde 1.81'lik yüksek puan ortalaması yakalayan Yılmaz, sergilediği bu performansla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı.

CAMİAYA HAKİM

Lille, teknik direktör arayışında takımı ve camiayı birleştirecek bir isim üzerinde yoğunlaştı. Teknik direktörlük kariyerine yeni başlamasına rağmen 70'ten fazla maça çıkan Burak Yılmaz'ın, taraftarlar arasındaki efsane statüsü ve disiplinli çalışma tarzı bu tercihte önemli rol oynuyor.

Eski kulübünden gelen bu teklife Burak Yılmaz'ın da sıcak yaklaştığı, taraflar arasındaki görüşmelerin ise önümüzdeki günlerde netlik kazanmasının beklendiği ifade ediliyor.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
