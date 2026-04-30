Ronaldo'dan lig eleştirilerine sert tepki!

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Pro Ligi hakkında yapılan yorumlara cevap verdi.

calendar 30 Nisan 2026 19:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Ronaldo'dan lig eleştirilerine sert tepki!
Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Pro Ligi'ne yönelik bitmek bilmeyen eleştirilerden duyduğu rahatsızlığı sezon sonunda açık şekilde dile getireceğini söyledi. Portekizli yıldız, bu eleştirilerin ligi olumsuz bir ışıkta gösterdiğini belirtti.

Bu ayın başlarında Al Ahli oyuncularından bazıları, Al Nassr'a karşı aldıkları mağlubiyetin ardından, Ronaldo'nun takımının hakemler tarafından ayrıcalıklı muamele gördüğünü iddia etmişti.

Al Nassr'ın Al Ahli'yi 2-0 mağlup ettiği ve şampiyonluk yarışında avantaj sağladığı maç sonrası konuşan Ronaldo, eleştiriler için şu ifadeleri kullandı:
"Bence bu lig için iyi değil. Herkes sürekli şikayet ediyor. Bu futbol, savaş değil. Kazanmak istiyoruz ama her şey serbest değil."

Ronaldo, sözlerinin devamında sezon sonunda çok daha detaylı konuşacağını da belirtti:
"Sezon sonunda konuşacağım çünkü çok fazla kötü şey gördüm. Birçok oyuncu Instagram'da, Facebook'ta paylaşımlar yapıyor, hakemleri, ligi ve projeyi eleştiriyor. Bu iyi değil. Ligin amacı bu değil. Rekabet etmeliyiz ama bu şekilde değil."

41 yaşındaki yıldız, yıl içinde boykot ettiği iki lig maçına da değineceğini söyledi. Bu protestonun, eski takım arkadaşı Karim Benzema'nın Al Ittihad'dan Al Hilal'a transferi sonrası yaşanan gelişmelerle bağlantılı olduğu biliniyor.

"Zor bir sezon geçiriyoruz, sadece sahada değil saha dışında da," diyen Ronaldo, "Rakiplerin gücünü biliyoruz ama sezon sonunda her şeyi anlatma fırsatım olacak." ifadelerini kullandı.

Tüm eleştirilere rağmen Al Nassr'ın 2019'dan bu yana ilk lig şampiyonluğunu kazanmasına yardım etmek istediğini vurgulayan Ronaldo, "Şampiyonluk yarışı sonuna kadar sürecek." dedi.

Kariyerinin son dönemine yaklaştığını da hatırlatan yıldız oyuncu, "Bu mesleğin sonu yaklaşıyor, bu bir gerçek. Ama hâlâ keyif alıyorum, gol atıyorum ve en önemlisi kazanmak istiyorum." diye konuştu.

Maç sonrası eski Juventus takım arkadaşı Merih Demiral'ın kendisine "Al Ahli'nin iki Asya Şampiyonlar Ligi var" demesine ise Ronaldo, "Benim beş Şampiyonlar Ligi kupam var!" diyerek yanıt verdi.

Al Nassr, bitime 4 maç kala liderlik yarışında Al Hilal'in 8 puan önünde yer alıyor. Ronaldo ise son maçta attığı golle kariyerinde 970 gole ulaştı.

