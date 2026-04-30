Ayça Altıntaş: ''Kupayla veda etmek her oyuncunun hayalidir''

VakıfBanklı voleybolcu Ayça Aykaç Altıntaş'ın hedefi sarı-siyahlı takıma kupayla veda etmek

calendar 30 Nisan 2026 13:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın liberosu Ayça Aykaç Altıntaş, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde elinden gelenin en iyisini yapıp kulübe kupayla veda etmek için hazır olduğunu söyledi.

Sarı-siyahlı takım, 2-3 Mayıs tarihlerinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda şampiyonluk için mücadele edecek.

Ayça Aykaç Altıntaş, VakıfBank Spor Sarayı'nda basın mensuplarına Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'ne dair açıklamalarda bulundu.

Sultanlar Ligi'nde final serisinin çok uzun ve zorlu geçtiğini anlatan Ayça, "Beş maç oynadık. Fenerbahçe çok güçlü bir rakip. Bizim için de onlar için de zorlu bir seriydi. Galip geldiğimiz ve kupayı kazandığımız için çok mutluyuz. Sezon çok uzundu, çok yorulmuştuk ve üstüne uzun bir seri oynamak hepimizi yordu. Şimdi de önümüzde Şampiyonlar Ligi var." değerlendirmesinde bulundu.

Ayça, final serisinin ardından 3 günlük ara verip hazırlıklara tam gaz devam ettiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bugün 2 buçuk-üç saatlik bir antrenmanımız oldu. Ardından fitness yaptık. Gerçekten çok yorucuydu ama sezon sonuna geldik. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi sahaya yansıtmak istiyoruz."

''KUPAYLA VEDA ETMEK HER OYUNCUNUN HAYALİDİR''

Sezon sonunda VakıfBank'tan ayrılacağını duyuran Ayça Aykaç Altıntaş, sarı-siyahlılara Şampiyonlar Ligi kupasıyla veda etmek istediğini belirtti.

Şampiyonlar Ligi'nde final etabı İstanbul'da oynanacağı için kendilerini çok şanslı hissettiklerini söyleyen tecrübeli libero, "Geçen sene bazı sakatlıklarımız olmuştu. Çok iyi hazırlanamamıştık ama bu sene elimizden gelenin en iyisini yaparak yarı finalde Imoco Conegliano maçını en iyi şekilde oynayıp kazanmak istiyoruz." dedi.

Ayça, kulübe Şampiyonlar Ligi kupasıyla veda etmenin hayalini kurduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Kupayla veda etmek her oyuncunun hayalidir. Çok uzun yıllardır buradayım. 17 sene oldu. Voleybola bu kulüple başladım. O yüzden çok mutluyum. Eğer kupayla veda edebilirsem çok çok daha mutlu olacağım."

