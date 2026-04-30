Galatasaray planını yaptı!

Galatasaray, sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Arjantinli golcüsüne veda edecek. Yerine Başakşehir'in 23 yaşındaki milli yıldızı Bertuğ'u takviye edecek.

calendar 30 Nisan 2026 10:04
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek ligde son haftalara girilirken aradaki puan farkını 7'ye çıkaran Galatasaray, üst üste 4. şampiyonluk için geri sayıma geçti.

Gelecek sezon Süper Lig'deki dominasyonunu devam ettirmeyi ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk 16'nın ilerisine geçmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Cimbom, öncelikle sözleşmesi biten Mauro Icardi'ye veda edecek. Arjantinli yıldızın yerine geçecek isim de belirlendi.

ICARDI YERİNE BERTUĞ

Sezon başında Fransa'dan Başakşehir'e dönen Bertuğ Yıldırım, kısıtlı süreler almasına rağmen 7 gol-2 asistlik performans sergiledi ve Galatasaray'ın listesine girdi. Bertuğ'un, Rennes'den 2.2 milyon Euro'ya bonservisini alan Başakşehir'in sezon sonunda kapısı çalınacak.

23 yaşındaki forvet, özel hayatında başta Metehan Baltacı olmak üzere Galatasaray'daki oyuncularla görüşüyor ve kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

4: Bertuğ, bu sezonki gollerinin 4'ünü kafayla atarken 3'ünü sağ ayağıyla kaydetti.

47: Ligde fileleri 7 kez bulan Bertuğ Yıldırım'ın pozisyonu gole çevirme değeri yüzde 47.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
