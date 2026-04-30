Galatasaray planını yaptı!

Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek ligde son haftalara girilirken aradaki puan farkını 7'ye çıkaran Galatasaray, üst üste 4. şampiyonluk için geri sayıma geçti.
Gelecek sezon Süper Lig'deki dominasyonunu devam ettirmeyi ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk 16'nın ilerisine geçmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Cimbom, öncelikle sözleşmesi biten Mauro Icardi'ye veda edecek. Arjantinli yıldızın yerine geçecek isim de belirlendi.
ICARDI YERİNE BERTUĞ
Sezon başında Fransa'dan Başakşehir'e dönen Bertuğ Yıldırım, kısıtlı süreler almasına rağmen 7 gol-2 asistlik performans sergiledi ve Galatasaray'ın listesine girdi. Bertuğ'un, Rennes'den 2.2 milyon Euro'ya bonservisini alan Başakşehir'in sezon sonunda kapısı çalınacak.
23 yaşındaki forvet, özel hayatında başta Metehan Baltacı olmak üzere Galatasaray'daki oyuncularla görüşüyor ve kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
4: Bertuğ, bu sezonki gollerinin 4'ünü kafayla atarken 3'ünü sağ ayağıyla kaydetti.
47: Ligde fileleri 7 kez bulan Bertuğ Yıldırım'ın pozisyonu gole çevirme değeri yüzde 47.
