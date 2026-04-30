Fenerbahçe'den yayın hakları iddiası hakkında açıklama

Fenerbahçe Kulübü, yayın haklarıyla ilgili ortaya atılan iddia hakkında açıklama yaptı. Sarı-Lacivertli kulüp, iddianın asılsız olduğunu bildirdi.

calendar 30 Nisan 2026 00:17
Fenerbahçe'den yayın hakları iddiası hakkında açıklama
Fenerbahçe, Saran Media ile yapıldığı söylenen yayın hakları anlaşmasıyla ilgili bir açıklama yayınladı. Kulüp, söz konusu iddianın asılsız olduğunu belirtti.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Futbol A Takımımızın yaz dönemi hazırlık ve ön eleme maçlarına ilişkin yayın hakları hakkında, bir YouTube programında dile getirilen Saran Media ile yapılan yayın hakları anlaşmasının kapsamı, bedeli, para birimi, içeriği ve sürecine dair iddialar her zamanki gibi gerçek dışıdır.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, söz konusu anlaşmanın bu tutar karşılığında Fenerbahçe'nin üç yıl boyunca oynayacağı tüm maçları kapsadığı yönündeki iddia tamamen asılsızdır.

Fenerbahçe Spor Kulübü, her sezon öncesinde olduğu gibi bu yıl da yaz dönemi hazırlık maçları ve Avrupa kupaları ön eleme maçlarına ilişkin yayın hakları için Türkiye'de spor yayıncılığı alanında faaliyet gösteren tüm olası iş ortaklarından teklif almıştır. Bu kapsamda, maçlara dair en yüksek teklifi ve avans tutarı Saran Media tarafından sunulmuştur.

Kamuoyunda dile getirilen tutar, para birimi yanlış olmakla beraber, nihai ve sabit bir satış bedeli olmayıp yalnızca Kulübümüze sağlanan avansı kapsamaktadır. Bu avans tutarının tamamı sözleşme imza gününde kulübümüze ödenmiştir.

Her sezon oynanacak maçların sayısı ve niteliğine (hazırlık maçı, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi veya Avrupa Konferans Ligi playoff / ön eleme karşılaşmaları gibi) bağlı olarak toplam bedel belirlenmiş olup avans tutarı aşılır aşılmaz Kulübümüze ek ödeme yapılacağı sözleşme ile sabittir.

Bu model, global spor yayıncılığı sektöründe yaygın olarak kullanılan ve Türkiye'de de diğer kulüpler tarafından halihazırda uygulanan bir iş modelidir. Dolayısıyla, sektör dinamikleri, teklif toplama süreci ve sözleşme yapısı hakkında yeterli bilgiye sahip olunmadan yapılan bu tür açıklamalar kamuoyunu yanıltmakta ve Kulübümüzün menfaatlerini gözeten profesyonel süreci haksız şekilde hedef almaktadır.

Kulübümüz, tüm ticari süreçlerinde olduğu gibi bu anlaşmada da kulübümüzün hak ve menfaatlerini esas almış; şeffaf, rekabetçi ve kulüp lehine bir yapı oluşturmuştur.

Mesnetsiz ve sorumsuz bu iddiaların, camiamızı yanıltmaya yönelik sistematik algı çalışmalarının bir parçası olduğu açıktır.

Bu ve benzeri kişilerin açıklamalarına karşı camiamızın gerekli hassasiyeti göstermesi önem arz etmektedir."
 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
