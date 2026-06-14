Brezilya ve Fas, Dünya Kupası'na 1'er puanla başladı

👀 VAR'ın yetkileri genişledi!



👉Hatalı verilen köşe vuruşu, VAR incelemesiyle kale vuruşuna çevrildi.



📺 Futbol tarihinde ilk kez VAR, köşe vuruşu kararını değiştirdi. pic.twitter.com/0PwaS5EzBA https://t.co/7JrfEnS0o8



— Sporx (@sporx) June 13, 2026

FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu maçında Brezilya ve Fas milli takımları karşı karşıya geldi.ABD'nin East Rutherford şehrindeki New Jersey Stadyumu'nda (MetLife Stadı) oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.Fas'ın golünü 21. dakikadakaydetti.Brezilya'ya beraberliği getiren gol ise 32. dakikadadan geldi.Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve her iki takım da turnuvaya 1'er puanla başladı.Brezilya, Dünya Kupası'nda bir sonraki maçını 20 Haziran'da saat 03:30'da Lincoln Financial Field Stadı'nda Haiti ile karşı karşıya gelecek.Fas ise ikinci maçında 20 Haziran'da saat 01:00'de Boston Stadyumu'nda İskoçya ile kozlarını paylaşacak.Mücadelenin dikkat çeken anlarından biri de Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasında yaşandı. Brezilya lehine verilen bir köşe vuruşu kararı, VAR incelemesinin ardından değiştirildi. Pozisyonu yeniden değerlendiren hakem ekibi, topun son olarak Brezilyalı oyuncudan çıktığını tespit ederek kararı köşe vuruşundan kale vuruşuna çevirdi.Böylece VAR, ilk kez bir köşe vuruşu kararına doğrudan müdahale ederek oyunun yeniden başlama şeklinin değiştirilmesinde rol oynamış oldu.