Fatih Terim: 'Bazı şeyler var yine, bekleyin!'

Fatih Terim: "Şimdi yine var. Bazı şeyler var yine. Bekleyin." pic.twitter.com/0KYyw4c44g



— Sporxtv (@sporxtv) June 13, 2026

Son olarak Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al-Shabab'ı çalıştıran Teknik Direktör Fatih Terim'den flaş bir paylaşım geldi.72 yaşındaki futbol adamının resmi hesabından yapılan videolu paylaşımda kendisinidediği görüldü.Fatih Terim'in kendi YouTube hesabında Dünya Kupası maçlarını yorumlayacağı ifade edildi.