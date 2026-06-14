Fatih Terim: "Bazı şeyler var yine, bekleyin!"
Teknik Direktör Fatih Terim, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile 2026 FIFA Dünya Kupası boyunca yorumlarda bulunacağını açıkladı.
72 yaşındaki futbol adamının resmi hesabından yapılan videolu paylaşımda kendisini "Şimdi yine var. Bazı şeyler var yine. Bekleyin." dediği görüldü.
DÜNYA KUPASI'NI YORUMLAYACAK
Fatih Terim'in kendi YouTube hesabında Dünya Kupası maçlarını yorumlayacağı ifade edildi.
Fatih Terim: "Şimdi yine var. Bazı şeyler var yine. Bekleyin." pic.twitter.com/0KYyw4c44g
— Sporxtv (@sporxtv) June 13, 2026
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