Dünya Kupası'nda sürpriz: 90+4'te her şey değişti

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu maçında Katar ve İsviçre takımları kozlarını paylaştı.



ABD'nin San Francisco kentindeki Bay Area Stadı'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



İsviçre'nin golünü, 17. dakikada penaltıdan Breel Embolo kaydetti. Bu gol, turnuvada kaydedilen ilk penaltı golü oldu.

⚽️İsviçre, Embolo'nun penaltıdan attığı golle Katar karşısında 1-0 öne geçti.pic.twitter.com/jLcHvn0eNW



— Sporx (@sporx) June 13, 2026

Katar'a beraberliği getiren gol ise 90+4'te Boualem Khoukhi'den geldi.

⚽ Katar beraberliği Boualem Khoukhi'nin golüyle 90+4'te buluyor. İsviçre için maçta dramatik son. pic.twitter.com/ldu788MGM9 https://t.co/mwwaQLT5bY



— Sporx (@sporx) June 13, 2026

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve her iki takım da hanesine 1-1 berabere kaldı.



İsviçre, bir sonraki maçını 18 Haziran'da 22:00'da SoFi Stadyumu'nda Bosna Hersek ile oynayacak. Katar ise bir sonraki maçını 19 Haziran 01:00'de BC Place Vancouver'de Kanada ile oynayacak.







İlk kez ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda yer alan Katar, turnuvada oynadığı 3 maçta da yenilmişti.İsviçre karşısında Khoukhi'nin 90+4'te attığı golle beraberliğe ulaşan Asya ekibi turnuva tarihindeki ilk puanını kazandı.San Francisco Bay AreaSaid Martinez, Enrique Lopez, Jesus Ramirez (Honduras)Abunada, Al-Oui (Dk. 60 Al Fathy), Pedro Miguel, Khoukhi, El Amin, Gaber (Dk. 60 Boudiaf), Madibo (Dk. 79 Al-Manai), Laye, Junior (Dk. 88 Heidos), Afif, Abdurisag (Dk. 60 Alaaeldin)Kobel, Aebischer (Dk. 66 Rieder), Akanji, Zakaria, Rodriguez (Dk. 89 Muheim), Freuler (Dk. 89 Jashari), Elvedi, Xhaka, Ndoye (Dk. 66 Manzambi), Vargas (Dk. 79 Amdouni), EmboloDk. 17 Embolo (Penaltıdan) (İsviçre), Dk. 90+4 Khoukhi (Katar)Dk. 16 Abunada, Dk. 23 Gaber (Katar), Dk. 42 Zakaria (İsviçre)