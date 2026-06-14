Dünya Kupası'nda sürpriz: 90+4'te her şey değişti
2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu maçında İsviçre ile Katar, 1-1 berabere kaldı.
ABD'nin San Francisco kentindeki Bay Area Stadı'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
İsviçre'nin golünü, 17. dakikada penaltıdan Breel Embolo kaydetti. Bu gol, turnuvada kaydedilen ilk penaltı golü oldu.
Katar'a beraberliği getiren gol ise 90+4'te Boualem Khoukhi'den geldi.
⚽️İsviçre, Embolo'nun penaltıdan attığı golle Katar karşısında 1-0 öne geçti.pic.twitter.com/jLcHvn0eNW
— Sporx (@sporx) June 13, 2026
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve her iki takım da hanesine 1-1 berabere kaldı.
⚽ Katar beraberliği Boualem Khoukhi'nin golüyle 90+4'te buluyor. İsviçre için maçta dramatik son. pic.twitter.com/ldu788MGM9 https://t.co/mwwaQLT5bY
— Sporx (@sporx) June 13, 2026
İsviçre, bir sonraki maçını 18 Haziran'da 22:00'da SoFi Stadyumu'nda Bosna Hersek ile oynayacak. Katar ise bir sonraki maçını 19 Haziran 01:00'de BC Place Vancouver'de Kanada ile oynayacak.
KATAR, İLK PUANINI ALDI
İlk kez ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda yer alan Katar, turnuvada oynadığı 3 maçta da yenilmişti.
İsviçre karşısında Khoukhi'nin 90+4'te attığı golle beraberliğe ulaşan Asya ekibi turnuva tarihindeki ilk puanını kazandı.
Stat: San Francisco Bay Area
Hakemler: Said Martinez, Enrique Lopez, Jesus Ramirez (Honduras)
Katar: Abunada, Al-Oui (Dk. 60 Al Fathy), Pedro Miguel, Khoukhi, El Amin, Gaber (Dk. 60 Boudiaf), Madibo (Dk. 79 Al-Manai), Laye, Junior (Dk. 88 Heidos), Afif, Abdurisag (Dk. 60 Alaaeldin)
İsviçre: Kobel, Aebischer (Dk. 66 Rieder), Akanji, Zakaria, Rodriguez (Dk. 89 Muheim), Freuler (Dk. 89 Jashari), Elvedi, Xhaka, Ndoye (Dk. 66 Manzambi), Vargas (Dk. 79 Amdouni), Embolo
Goller: Dk. 17 Embolo (Penaltıdan) (İsviçre), Dk. 90+4 Khoukhi (Katar)
Sarı kartlar: Dk. 16 Abunada, Dk. 23 Gaber (Katar), Dk. 42 Zakaria (İsviçre)
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|ABD
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|Avustralya
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|Türkiye
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|Paraguay
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|Meksika
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|Güney Kore
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|Çekya
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|Güney Afrika
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|Av.
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|İsviçre
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|Kanada
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|Katar
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|1
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|4
|Bosna Hersek
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|1
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|1
|S
|Takımlar
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|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
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|2
|Haiti
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|3
|Fas
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|0
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|4
|İskoçya
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|Takımlar
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|B
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|Av.
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|Curacao
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|Ekvador
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|Almanya
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|Fildişi Sahili
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|Takımlar
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|1
|Japonya
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|2
|Hollanda
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|0
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|3
|İsveç
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|0
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|0
|0
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|0
|4
|Tunus
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|2
|Mısır
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|3
|İran
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|0
|0
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|0
|4
|Yeni Zelanda
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Cape Verde
|0
|0
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|0
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|0
|0
|0
|2
|Suudi Arabistan
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İspanya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
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|Irak
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|3
|Norveç
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|4
|Senegal
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|0
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|S
|Takımlar
|O
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|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Cezayir
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|0
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|0
|2
|Arjantin
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Avusturya
|0
|0
|0
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|0
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|0
|4
|Ürdün
|0
|0
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|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|0
|0
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|0
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|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|0
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|3
|Portekiz
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|4
|Özbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hırvatistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|İngiltere
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Gana
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|0
|0
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|0
|0
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|0
|4
|Panama
|0
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|0
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|0
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