Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Dünya Kupası'nda sürpriz: 90+4'te her şey değişti

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu maçında İsviçre ile Katar, 1-1 berabere kaldı.

calendar 14 Haziran 2026 00:07 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2026 00:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Dünya Kupası'nda sürpriz: 90+4'te her şey değişti
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2026 FIFA  Dünya Kupası B Grubu maçında Katar ve İsviçre takımları kozlarını paylaştı. 

ABD'nin San Francisco kentindeki Bay Area Stadı'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İsviçre'nin golünü, 17. dakikada penaltıdan Breel Embolo kaydetti. Bu gol, turnuvada kaydedilen ilk penaltı golü oldu. Katar'a beraberliği getiren gol ise 90+4'te Boualem Khoukhi'den geldi. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve her iki takım da hanesine 1-1 berabere kaldı. 

İsviçre, bir sonraki maçını 18 Haziran'da 22:00'da SoFi Stadyumu'nda Bosna Hersek ile oynayacak. Katar ise bir sonraki maçını 19 Haziran 01:00'de BC Place Vancouver'de Kanada ile oynayacak.
 KATAR, İLK PUANINI ALDI

İlk kez ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda yer alan Katar, turnuvada oynadığı 3 maçta da yenilmişti.

İsviçre karşısında Khoukhi'nin 90+4'te attığı golle beraberliğe ulaşan Asya ekibi turnuva tarihindeki ilk puanını kazandı.

Stat: San Francisco Bay Area

Hakemler: Said Martinez, Enrique Lopez, Jesus Ramirez (Honduras)

Katar: Abunada, Al-Oui (Dk. 60 Al Fathy), Pedro Miguel, Khoukhi, El Amin, Gaber (Dk. 60 Boudiaf), Madibo (Dk. 79 Al-Manai), Laye, Junior (Dk. 88 Heidos), Afif, Abdurisag (Dk. 60 Alaaeldin)

İsviçre: Kobel, Aebischer (Dk. 66 Rieder), Akanji, Zakaria, Rodriguez (Dk. 89 Muheim), Freuler (Dk. 89 Jashari), Elvedi, Xhaka, Ndoye (Dk. 66 Manzambi), Vargas (Dk. 79 Amdouni), Embolo

Goller: Dk. 17 Embolo (Penaltıdan) (İsviçre), Dk. 90+4 Khoukhi (Katar)

Sarı kartlar: Dk. 16 Abunada, Dk. 23 Gaber (Katar), Dk. 42 Zakaria (İsviçre)


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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya00000000
3Türkiye00000000
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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