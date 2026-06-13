Thierry Henry: 'Dünya Kupası'nın en büyük favorisi Fransa'

2026 FIFA Dünya Kupası öncesi değerlendirmelerde bulunan Fransız futbolunun efsane isimlerinden Thierry Henry, turnuvanın favorilerini sıralarken sürpriz çıkış yapabilecek iki takıma da dikkat çekti.Dünya Kupası'nda en güçlü adayın Fransa olduğunu belirten Henry, son iki Dünya Kupası'nda finale yükselen Fransız ekibinin kadro derinliğine vurgu yaptı.Thierry Henrydedi.