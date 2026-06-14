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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Jürgen Klopp, FIFA'yı hedef aldı: "Futbol rehin alındı"

Jürgen Klopp, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda uygulanan su molasının reklam amaçlı yapıldığını belirterek FIFA'ya tepki gösterdi.

calendar 14 Haziran 2026 01:07 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2026 01:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
SPORX AI BAKIŞI
Jürgen Klopp, FIFA'yı hedef aldı: 'Futbol rehin alındı'
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ABD, Kanada ve Meksika'nın birlikte ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası, tartışmaların odağında yer almaya devam ediyor.

Alman teknik adam Jürgen Klopp, FIFA'nın turnuvada uygulamaya koyduğu yeni düzenlemelere yönelik eleştirilerini yineledi.

Özellikle maçlardaki su molalarının oyuncuların yararına sunulduğu yönündeki açıklamalara katılmadığını belirten Klopp, bu uygulamaların asıl amacının reklam yayınlarına alan açmak olduğunu savundu.

"FUTBOL, ELLERİNDE REHİN"

Alman ZDF kanalına değerlendirmelerde bulunan Klopp, "Futbol, klimalı ofislerinde barınan yetkililerin elinde rehin" ifadelerini kullandı.

Deneyimli çalıştırıcı, reklam odaklı yaklaşımı eleştirerek, "Bu, oyuncuları korumak için bir kalkan ve sponsorlar için inşa edilmiş altın bir kafes" sözleriyle görüşlerini dile getirdi.

"TARAFTARLAR MI, OYUNCULAR MI, REKLAMCILAR MI?"

Dünya Kupası'nın kimler için düzenlendiğini sorgulayan Klopp, "Dünya Kupası'na gerçekten kim hizmet ediyor? Taraftarlar mı? Oyuncular mı? Yoksa reklamcılar mı?" diyerek organizasyonda ticari kaygıların sportif değerlerin önüne geçtiğini öne sürdü.

Karşılaşmalara eklenen reklam aralarının oyunun doğal akışını sekteye uğrattığını belirten Alman teknik direktör, "Dünya Kupası maçı bir nehir gibi akmalı. Bunun yerine, ortasına reklamların geçmesi için barajlar inşa ediyoruz." ifadeleriyle tepkisini sürdürdü.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya00000000
3Türkiye00000000
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fas10101101
2Brezilya10101101
3Haiti00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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