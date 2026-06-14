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Fenerbahçe'de 'savunma' haftası

Fenerbahçe'de savunma operasyonu başlıyor. Aziz Yıldırım, pazartesi günü yapılacak yönetim kurulu toplantısının ardından transfer düğmesine basacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Haziran 2026 11:28 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2026 11:39
Haber: Fanatik
Fenerbahçe'de 'savunma' haftası
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Fenerbahçe'de transfer çalışmalarında rota savunma hattına çevrildi.

Başkan Aziz Yıldırım, pazartesi günü gerçekleştirilecek yönetim kurulu toplantısının ardından transfer operasyonuna resmen start verecek. Sarı-Lacivertliler'de hedef, yeni sezon kampı başlamadan önce savunma bölgesindeki eksikleri büyük ölçüde gidermek.

Yönetimin ilk hedefi stoper transferi olacak. Teknik heyet ve scouting ekibinin hazırladığı raporlar doğrultusunda üç isim ön plana çıktı. Listenin üst sıralarında eski Fenerbahçeli Kim Min-jae ile Fulham forması giyen Calvin Bassey yer alıyor. Her iki oyuncu için de temaslar sürerken, yönetimin şartları zorlamaya hazır olduğu öğrenildi. Alternatifler arasında ise Manchester City'nin tecrübeli savunmacısı Nathan Ake bulunuyor. Hollandalı yıldızın durumu da yakından takip ediliyor. Sarı-Lacivertliler yalnızca stoper bölgesine değil, sol bek hattına da takviye yapmayı planlıyor.

ÖNEMLİ AŞAMAYA GELİNDİ

Bu noktada uzun süredir gündemde olan Alejandro Grimaldo için girişimlerin hızlandırılması bekleniyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın önümüzdeki günlerde oyuncu tarafı ve kulübüyle yürütülen görüşmelerde son aşamaya gelmeyi hedeflediği ifade ediliyor.

GELECEK HAFTA: DİĞER TRANSFERLER

Fenerbahçe yönetimi, gelecek hafta içerisinde savunma transferlerini sonuçlandırarak kadro planlamasının diğer bölümlerine geçmek istiyor. Hücum ve orta saha hamlelerinden önce savunma hattını güçlendirmeyi amaçlayan Sarı-Lacivertliler, şampiyonluk yarışına güçlü bir kadroyla girmek için yoğun mesai harcıyor. Yönetimin hedefi, kamp başlangıcına kadar savunmadaki ana iskeleti tamamlamak.

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