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Aziz Yıldırım'ın önceliği sorun çözmek!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yeni transferler kadar kulüpteki her sorunun çözülmesinin önemli olduğunu düşündüğü öğrenildi. Sarı-lacivertli kulübün patronunun göreve başladığı ilk günden itibaren herkes her çalışanla tek tek görüştüğü bildirildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Haziran 2026 11:02
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Aziz Yıldırım'ın önceliği sorun çözmek!
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Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu sadece transfer çalışmaları yapmıyor, yeni sezon öncesi kulüpte yaşanan bütün sıkıntıları çözmek istiyor.

Sekiz yıl sonra geçtiğimiz çarşamba günü mazbatasını alan Yıldırım'ın bu konuyu çözmek için hemen kolları sıvadığı öğrenildi.

Kulüpteki her çalışandan tek tek bilgi alan sarı-lacivertli kulübün patronunun her sıkıntıyı da dinlediği bildirildi. Aziz Yıldırım'ın yeni sezon öncesinde takımın toplanmasıyla oyuncularla da bir toplantı yapacağı onların da geride kalan sezonda ne gibi sorunlar yaşadığını soracağı ifade edildi.

'BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ'

Seçim çalışmaları boyunca şampiyonluk sözü veren, fakat bu başarının kulüpte tamamen birlik ve beraberliğin sağlanmasıyla gerçekleşeceğinin altını çizen Yıldırım'ın yeni transferler kadar, sezona sorunsuz girmenin takımı olumlu yönde etkileyeceğini düşündüğü ortaya çıktı.

Yıldırım'ın yöneticilerle yaptığı toplantılarda, "Biz bu sezon şampiyon olacağız. Ancak kulüpte yaşanan sorunları çözmeliyiz. Transferler kadar, sezona sorunsuz girmemiz çok önemli. Geride kalan sezonda ne sorunlar yaşanmış, çalışanından, futbolcusuna herkesten öğrenmeliyiz. Bu sorunları çözersek, şampiyonluk için ilk adımı atmış oluruz." diye konuştuğu öğrenildi.

 

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