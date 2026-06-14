İşte Arda Güler'in o motivasyon konuşması!
A Milli Takım'ın Avustralya maçına çıkacağı sırada Arda Güler'in yaptığı konuşma canlı yayında ekrana geldi.
Türkiye, Dünya Kupası'ndaki ilk sınavını Avustralya karşısında verirken genç yıldızın takım arkadaşlarına verdiği mesaj dikkat çekti.
Arda Güler'in, mücadele öncesinde takım arkadaşlarına yaptığı o konuşma canlı yayında ekranlara geldi;
"Biz çok daha iyiyiz, ilk dakikadan bunu hissetsinler. Hadi!"
ARDA GÜLER'İN HIRSI!
"Haydi abiler haydi, biz çok daha iyiyiz! Haydi!"pic.twitter.com/HP1EstDt14
— Sporx (@sporx) June 14, 2026
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|İsveç
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|4
|Tunus
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|1
|Belçika
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|Mısır
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|4
|Yeni Zelanda
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|Kongo D. Cumhuriyeti
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|Portekiz
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|1
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|İngiltere
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|3
|Gana
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|4
|Panama
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