2 bin yıllık tarihi tiyatroda Dünya Kupası coşkusu: Kaş'ta milli heyecan
A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'ndaki Avustralya mücadelesi, Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekranda yüzlerce futbolsever tarafından büyük bir coşkuyla takip edildi.
SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA MİLLİ MESAİ
Deniz manzarası ve büyüleyici tarihi dokusuyla dikkat çeken antik tiyatro, A Milli Takım'a destek vermek isteyen vatandaşların akınına uğradı. Sabahın erken saatlerinden itibaren alanı doldurmaya başlayan yüzlerce futbolsever, tarihi mekana kurulan dev ekranda Dünya Kupası coşkusunu hep birlikte yaşadı.
FİLM FESTİVALİ KAPSAMINDA SPOR VE KÜLTÜR BULUŞMASI
Tarihi ve doğal güzelliklerin iç içe geçtiği bu özel izleme etkinliği, aynı zamanda Kaş Uluslararası Film Festivali programı kapsamında gerçekleştirildi. Sporun birleştirici gücü ile kültürel mirası aynı noktada buluşturan bu organizasyon, 2 bin yıllık antik yapının basamaklarında son derece renkli ve coşkulu atmosferin oluşmasını sağladı.
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|Katar
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|1
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|4
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|1
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|A
|Y
|Av.
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|1
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|3
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|Fas
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|0
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|0
|1
|1
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|1
|3
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|0
|1
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|Haiti
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|1
|Curacao
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|0
|0
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|Ekvador
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|0
|3
|Almanya
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|0
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|4
|Fildişi Sahili
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|0
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|0
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|A
|Y
|Av.
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|1
|Japonya
|0
|0
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|0
|0
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|2
|Hollanda
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|0
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|0
|0
|0
|3
|İsveç
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|0
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|0
|0
|4
|Tunus
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|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
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|1
|Belçika
|0
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|2
|Mısır
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|İran
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|0
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|4
|Yeni Zelanda
|0
|0
|0
|0
|0
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|1
|Cape Verde
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|Suudi Arabistan
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|3
|İspanya
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|4
|Uruguay
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|S
|Takımlar
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|G
|B
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|A
|Y
|Av.
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|1
|Fransa
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|Irak
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|3
|Norveç
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|Senegal
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|Takımlar
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|G
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Cezayir
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|Arjantin
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|3
|Avusturya
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|0
|0
|0
|4
|Ürdün
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|0
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|G
|B
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Portekiz
|0
|0
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|0
|0
|0
|4
|Özbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hırvatistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|İngiltere
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Gana
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|4
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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