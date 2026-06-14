Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!

A Milli Futbol Takımımız, katıldığı 9. büyük turnuva olan 2026 FIFA Dünya Kupası'na kötü başladı.



Millilerimiz, daha önce katıldığı 9 turnuvanın 8'ine mağlubiyetle başladı ve bu kötü rakamı Avustralya karşısında 2-0'lık yenilgiyle tersine çeviremedi.



İşte Milli Takımımız'ın büyük turnuvalardaki ilk maçları:



1954 Dünya Kupası

Almanya 4-1 Türkiye



Euro 1996

Türkiye 0-1 Hırvatistan



Euro 2000

Türkiye 1-2 İtalya



2002 Dünya Kupası

Brezilya 2-1 Türkiye



Euro 2008

Portekiz 2-0 Türkiye



Euro 2016

Türkiye 0-1 Hırvatistan



Euro 2020

Türkiye 0-3 İtalya



Euro 2024

Türkiye 3-1 Gürcistan



2026 Dünya Kupası

Avustralya 2-0 Türkiye



