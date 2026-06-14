Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Avustralya'nın genç yıldızı Irankunda'dan çarpıcı açıklamalar

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'yi 2-0 mağlup eden Avustralya'da ilk golün sahibi Nestori Irankunda, efsanevi futbolcu Tim Cahill'in unutulmaz köşe bayrağı sevincini tekrarladı. 20 yaşındaki genç yıldız, maçın ardından duygularını ve sevincinin hikayesini anlattı.

calendar 14 Haziran 2026 10:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Avustralya'nın genç yıldızı Irankunda'dan çarpıcı açıklamalar
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Avustralya Milli Takımı'nın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Nestori Irankunda, 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında Türkiye'ye karşı aldıkları 2-0'lık tarihi galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. İngiltere'de Watford forması giyen genç oyuncu, maçta gol perdesini açan isim olurken, golün ardından yaptığı ikonik sevinçle de güne damgasını vurdu.



KÖŞE BAYRAĞINDA TIM CAHILL İZLERİ
Karşılaşmada takımını öne geçiren kritik golü kaydeden Irankunda, topu ağlara gönderdikten sonra köşe gönderine koşarak Avustralya futbolunun efsanevi forveti Tim Cahill ile özdeşleşen "köşe bayrağını yumruklama" sevincini gerçekleştirdi. Turnuva tarihindeki bu anlar, ekran başında ve stadyumda maçı takip eden futbolseverlere nostaljik anlar yaşattı.

"BİR HAYAL GERÇEK OLDU"
Maç sonrasında kameraların karşısına geçen ve oldukça duygusal anlar yaşayan genç yıldız, galibiyeti ve sahada verdikleri yoğun mücadeleyi şu sözlerle özetledi:

"İnanılmaz. Kazandık. Bir hayal gerçek oldu. İki kat daha fazla çalıştık ve sonuna kadar mücadele ettik. Şu an çok duygusalım."



"CAHILL EN BÜYÜK AVUSTRALYALI FUTBOLCU"
Yaptığı klasikleşmiş gol sevinci hakkında da samimi açıklamalarda bulunan Irankunda, kariyerinde Lionel Messi ve Tim Cahill'i her zaman örnek aldığını belirterek, efsane oyuncuya olan derin hayranlığını dile getirdi:

"Tıpkı Messi gibi ben de her zaman Cahill'den ilham aldım. Bence Cahill en büyük Avustralyalı futbolcu. Eğer gol atarsam, onun gibi bir şey yapacağımı düşünmüştüm. Ve bunu yaptım."

Avustralya'nın turnuvaya 3 puanla başladığı karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden genç oyuncu Irankunda'nın, efsane isim Tim Cahill'i anımsatan sevinci maçın dikkat çeken detaylarından biri oldu.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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