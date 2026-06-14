Postecoglou'dan Avustralya'nın galibiyetine övgü: "Bu sonuç benim için sürpriz değil"
Avustralya Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda aldığı görkemli galibiyetin yankıları sürüyor. Deneyimli çalıştırıcı Ange Postecoglou, sahadaki mücadeleyi değerlendirerek sonucun bir tesadüf olmadığını, "Avustralya ruhunun" ve taktiksel disiplinin sahaya yansıdığını ifade etti.
"EN AZ ŞAŞIRAN KİŞİ BENİM"
Takımın sahaya yansıttığı karaktere ve mücadele gücüne dikkat çeken Postecoglou, alınan başarılı sonucun kendisi için beklenen bir durum olduğunu vurguladı. Avustralya'nın oyun planına sadık kaldığını belirten Postecoglou, şu ifadeleri kullandı:
"Muhtemelen en az şaşırmış olan benim. O soyunma odasında Avustralya ruhunun nasıl olduğunu biliyorum ve galibiyet tesadüf değil. Kazanmayı hak ettiler, belirli bir taktikle sahaya çıktılar. Disiplinliydiler."
PATRICK BEACH VE POPOVIC'İN KARARLARI
Açıklamalarında Avustralya Milli Takımı Teknik Direktörü Tony Popovic'in kadro yönetimine ve cesur hamlelerine de ayrı bir parantez açan Postecoglou, özellikle kalede yapılan tercihin önemine değindi.
Dünya Kupası kariyerindeki ilk maçına çıkan kaleci Patrick Beach'in sergilediği duruşu değerlendiren tecrübeli futbol adamı, "Patrick Beach ilk Dünya Kupası maçından büyük bir özgüven kazandı. Tony Popovic de bundan ve ayrıca doğru kararlar verdiğine dair oyuncularından da güven aldı" değerlendirmesinde bulundu.
GENÇLERE DUYULAN SARSILMAZ GÜVEN
Teknik Direktör Tony Popovic'in futbol anlayışındaki en belirgin özelliklerden birinin genç yeteneklere verdiği değer olduğunu belirten Postecoglou, sözlerini şu şekilde tamamladı:
"Tony Popovic'in bir özelliği de genç oyuncuların korkusuzluğuna inanmasıdır. Genç oyunculara çok güvenir ve onlara çok rahat forma verir."
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|Av.
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|ABD
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|4
|1
|3
|3
|2
|Avustralya
|1
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|2
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|2
|3
|3
|Türkiye
|1
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|Paraguay
|1
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|1
|4
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|Av.
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|1
|Meksika
|1
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|3
|2
|Güney Kore
|1
|1
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|1
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|3
|3
|Çekya
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|1
|2
|-1
|0
|4
|Güney Afrika
|1
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|1
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|1
|0
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|2
|Kanada
|1
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|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Katar
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Bosna Hersek
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İskoçya
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|2
|Fas
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Brezilya
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Haiti
|1
|0
|0
|1
|0
|1
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|0
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|B
|M
|A
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|Av.
|P
|1
|Curacao
|0
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|2
|Ekvador
|0
|0
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|0
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|0
|0
|0
|3
|Almanya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Fildişi Sahili
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|0
|S
|Takımlar
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|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Japonya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Hollanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İsveç
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Tunus
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|2
|Mısır
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|0
|3
|İran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Yeni Zelanda
|0
|0
|0
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|0
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|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Cape Verde
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|0
|2
|Suudi Arabistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İspanya
|0
|0
|0
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|0
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|0
|4
|Uruguay
|0
|0
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|0
|0
|0
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Norveç
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Cezayir
|0
|0
|0
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|0
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|0
|2
|Arjantin
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Avusturya
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|4
|Ürdün
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Portekiz
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Özbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hırvatistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|İngiltere
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Gana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0