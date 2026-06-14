Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Postecoglou'dan Avustralya'nın galibiyetine övgü: "Bu sonuç benim için sürpriz değil"

Avustralya Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda aldığı görkemli galibiyetin yankıları sürüyor. Deneyimli çalıştırıcı Ange Postecoglou, sahadaki mücadeleyi değerlendirerek sonucun bir tesadüf olmadığını, "Avustralya ruhunun" ve taktiksel disiplinin sahaya yansıdığını ifade etti.

calendar 14 Haziran 2026 13:33 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2026 13:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
SPORX AI BAKIŞI
Postecoglou'dan Avustralya'nın galibiyetine övgü: 'Bu sonuç benim için sürpriz değil'
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Avustralya futbolunun önemli isimlerinden Ange Postecoglou, milli takımın Dünya Kupası'nda sergilediği performansa dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karşılaşmada ortaya konan oyun yapısından övgüyle bahseden deneyimli teknik adam, galibiyeti hak edilmiş bir zafer olarak nitelendirdi.



"EN AZ ŞAŞIRAN KİŞİ BENİM"
Takımın sahaya yansıttığı karaktere ve mücadele gücüne dikkat çeken Postecoglou, alınan başarılı sonucun kendisi için beklenen bir durum olduğunu vurguladı. Avustralya'nın oyun planına sadık kaldığını belirten Postecoglou, şu ifadeleri kullandı:

"Muhtemelen en az şaşırmış olan benim. O soyunma odasında Avustralya ruhunun nasıl olduğunu biliyorum ve galibiyet tesadüf değil. Kazanmayı hak ettiler, belirli bir taktikle sahaya çıktılar. Disiplinliydiler."

PATRICK BEACH VE POPOVIC'İN KARARLARI
Açıklamalarında Avustralya Milli Takımı Teknik Direktörü Tony Popovic'in kadro yönetimine ve cesur hamlelerine de ayrı bir parantez açan Postecoglou, özellikle kalede yapılan tercihin önemine değindi.

Dünya Kupası kariyerindeki ilk maçına çıkan kaleci Patrick Beach'in sergilediği duruşu değerlendiren tecrübeli futbol adamı, "Patrick Beach ilk Dünya Kupası maçından büyük bir özgüven kazandı. Tony Popovic de bundan ve ayrıca doğru kararlar verdiğine dair oyuncularından da güven aldı" değerlendirmesinde bulundu.



GENÇLERE DUYULAN SARSILMAZ GÜVEN
Teknik Direktör Tony Popovic'in futbol anlayışındaki en belirgin özelliklerden birinin genç yeteneklere verdiği değer olduğunu belirten Postecoglou, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Tony Popovic'in bir özelliği de genç oyuncuların korkusuzluğuna inanmasıdır. Genç oyunculara çok güvenir ve onlara çok rahat forma verir."

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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