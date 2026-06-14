Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Somalili hakem Omar Artan'ın ücretlerini FIFA ödeyecek

2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev almak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Somalili hakem Omar Artan'ın ülkeye girişine izin verilmedi. Sınır dışı edilerek ülkesine dönmek zorunda kalan Artan'ın, turnuvada maç yönetemeyecek olmasına rağmen FIFA tarafından turnuva ücretinin tamamının ödeneceği öğrenildi.

calendar 14 Haziran 2026 14:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
SPORX AI BAKIŞI
Somalili hakem Omar Artan'ın ücretlerini FIFA ödeyecek
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2026 FIFA Dünya Kupası organizasyonunda hakem krizi yaşandı. Turnuvada görev yapmak üzere ABD'ye seyahat eden Somalili hakem Omar Artan, Miami Uluslararası Havalimanı'nda karşılaştığı vize ve güvenlik engelleri nedeniyle ülkeye giriş yapamadı.

MİAMİ'DE 11 SAATLİK SORGULAMA VE İDDİALAR
Pazartesi günü Miami'ye ulaşan Artan'ın, ABD göçmenlik yetkilileri tarafından havalimanında 11 saat boyunca sorgulandığı bildirildi. Diplomatik pasaportu ve tek girişlik ABD vizesi reddedilen 34 yaşındaki hakemin ülkeye girişine izin verilmedi.

Bir ABD hükümet yetkilisi, kararın gerekçesi olarak Artan'ın "terör örgütlerinin şüpheli üyeleriyle ilişkisi" iddialarını gösterdi. Artan ise sınır yetkilileri tarafından Somalili militan grubu El Şebab ile bağlantıları üzerine sorgulandığını doğrulayarak, örgüt hakkında hiçbir bilgisi olmadığını ve iddiaları reddettiğini yetkililere ilettiğini aktardı.

"SADECE HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORDUM"
Yaşadığı mağduriyeti dile getiren Artan, resmi belgelerinde hiçbir eksik olmadığını belirterek, "Gerekli evraklarım ve her şeyim eksiksizdi. Doğru vizeye de sahiptim. Ben sadece hayatımın en büyük hayalini, Dünya Kupası'na gelme hayalini gerçekleştirmeye çalışan bir hakemim" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL ÜZERİNDEN DÖNÜŞ VE ÜCRET GARANTİSİ
ABD'den geri çevrilmesinin ardından Türkiye'ye giden uçağa bindirilen Artan, İstanbul'da FIFA yetkililerinden gerekli yardımı aldıktan sonra Somali'nin başkenti Mogadişu'ya döndü.

Uluslararası basına yansıyan bilgilere göre FIFA, turnuvada düdük çalamayacak olmasına rağmen Artan'ın mağduriyetini gidermek adına kararlı bir duruş sergiliyor. Kurumun, miktarı turnuva sonunda belirlenecek olan Dünya Kupası görev ücretinin tamamını Somalili hakeme ödeyeceği kaydedildi.

PARLAK KARİYERİ VE UEFA SÜPER KUPA GÖREVİ
Ülkesi Somali'de sıcak bir şekilde karşılanan ve 2030 Dünya Kupası'nda görev yapacağına dair söz veren Artan, son dönemde Afrika futbolunun en başarılı hakemlerinden biri olarak öne çıkıyor. 34 yaşındaki hakemin kariyerindeki önemli kilometre taşları şu şekilde sıralanıyor:

2025 Yılın Hakemi: Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından 2025 yılında erkeklerde yılın hakemi seçildi.

Kıta Finali: Haziran 2025'te Pyramids FC ile Mamelodi Sundowns arasındaki Afrika Şampiyonlar Ligi finalinin ikinci ayağını yöneterek kıta finali yöneten ilk Somalili oldu.

U-20 Dünya Kupası: Şili'de düzenlenen organizasyonda üçüncülük müsabakası dahil üç maçta görev aldı.

Afrika Uluslar Kupası: Hem 2024 hem de 2025'teki turnuvalarda grup maçlarında düdük çaldı.

Yaşanan bu krizin ardından uluslararası alandaki görevlerine devam edecek olan Artan, 12 Ağustos'ta Avusturya'nın Salzburg kentinde Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasında oynanacak UEFA Süper Kupası maçını yönetecek.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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