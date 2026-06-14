Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

İspanya, 16 yıl sonra ikinci dünya şampiyonluğu peşinde

Tarihindeki tek dünya şampiyonluğunu 2010 yılında yaşayan son Avrupa şampiyonu İspanya, ikinci dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

calendar 14 Haziran 2026 13:28
SPORX AI BAKIŞI
İspanya, 16 yıl sonra ikinci dünya şampiyonluğu peşinde
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İspanya, 16 yıl sonra yeniden dünyanın zirvesine çıkmaya çalışacak.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları ile H Grubu'nda yer alan İspanya, ilk maçını Yeşil Burun Adaları ile 15 Haziran Pazartesi günü TSİ 19.00'da Atlanta Stadı'nda oynayacak.

Grubun diğer maçında ise Suudi Arabistan ile Uruguay, 16 Haziran Salı günü TSİ 01.00'de Miami Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

İspanya, 16 yıl sonra ikinci şampiyonluk peşinde

İspanya Milli Takımı, Dünya Kupası'nda bugüne kadar 16 kez mücadele etti.

Son 13 Dünya Kupası'nın tamamında yer alan İspanya, tarihindeki tek şampiyonluğunu 2010 yılında yaşadı.

Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası'nı kazanarak tarihindeki ilk şampiyonluğunu yaşayan İspanya, son yıllarda yaşadığı hayal kırıklıklarını geride bırakıp yeni jenerasyonuyla turnuvaya iddialı geliyor.

İspanya, 16 yıllık aranın ardından tekrar kupaya uzanmayı hedefliyor.

Öne çıkan oyuncuları

İspanya'nın yeni jenerasyonunun merkezinde Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal yer alıyor.

Henüz 18 yaşında olmasına rağmen dünyanın en etkili hücum oyuncularından biri olarak gösterilen Yamal, sürati, bire birdeki etkinliği, oyun görüşü ve bitiriciliğiyle takımın en önemli hücum silahı konumunda bulunuyor.

İlk kez Dünya Kupası heyecanı yaşayan ve adale sakatlığı geçen Yamal'ın, takımının Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı maçta süre alması bekleniyor.

Orta sahada ise Barcelona'dan Pedri, Manchester City'nin yıldızı Rodri, Paris Saint-Germain forması giyen Fabian Ruiz, Gavi ve Martin Zubimendi gibi üst düzey oyuncular İspanya'nın en büyük gücünü oluşturuyor.

92 yıl sonra bir ilk

İspanya'nın Dünya Kupası'nda mücadele ettiği 92 yıllık tarihinde ilk kez, ülkenin en çok kupa kazanan kulübü Real Madrid'den hiçbir oyuncu milli takım kadrosunda yer almadı.

İspanya'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kadrosuna da Real Madrid'den hiçbir oyuncu dahil edilmemişti.

Yeşil Burun Adaları, ilk kez Dünya Kupası'nda

Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda sahne alacak.

Teknik direktörlüğünü Pedro Leitao Brito'nun yaptığı "Mavi Köpekbalıkları", güçlü savunma organizasyonu ve disiplinli oyun yapısıyla dikkat çekiyor.

Trabzonsporlu savunma oyuncusu Wagner Pina, Başakşehir'de forma giyen Nuno da Costa ve Iğdır FK'da oynayan Ryan Mendes, Yeşil Burun Adaları'nın kadrosunda yer alıyor.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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