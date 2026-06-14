Tony Popovic: 'Bizim için şok değil!'

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Türkiye'yi 2-0 mağlup eden Avustralya'nın teknik direktörü Tony Popovic, çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını ve önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.Popovic, BC Place Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada,dedi.Oyuncularına her zaman çok güvendiğinin altını çizen Popovic, "ifadelerini kullandı.diyen Avustralya Teknik Direktörü, "" şeklinde konuştu.Popovic,sorusu üzerine,değerlendirmesinde bulundu.Tony Popovic, kalecilerinin de çok başarılı olduğunu ve Türkiye'nin kullandığı etkili serbest vuruşlarda önemli kurtarışlar yaptığını sözlerine ekledi.