Dünya Kupası'nda Fas'tan Filistin'e destek: New York'ta bayraklar açıldı

2026 FIFA Dünya Kupası organizasyonunun final müsabakasına da ev sahipliği yapacak olan ABD'deki New York New Jersey Stadyumu, C Grubu'nun ilk kritik mücadelesine sahne oldu. Dünya Kupası'nı 5 kez müzesine götüren Brezilya ile turnuva tarihinde yarı final oynama başarısı gösteren ilk Afrika ve Arap ülkesi Fas'ın sahadaki randevusu 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Ancak karşılaşmanın sportif boyutunun yanı sıra Faslı taraftarların New York sokaklarında ve stadyumda gerçekleştirdiği eylemler turnuvanın en çok konuşulan gelişmesi oldu.



TIMES MEYDANI'NDA "FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK" SLOGANLARI



Faslı taraftarlar, dev karşılaşmanın başlamasından saatler önce New York'un dünyaca ünlü Times Meydanı'nda bir araya geldi. Meydanda yoğun bir kalabalık oluşturan futbolseverler, Filistin bayrakları sallayarak "Filistin'e Özgürlük" sloganları attı. Renkli görüntülerin oluştuğu meydandaki coşku, maç saatine doğru stadyum çevresine taşındı.



TRİBÜNLERDE BAYRAKLI DAYANIŞMA VE GERGİNLİK



Filistin davasına verdikleri destekle bilinen Fas taraftarları, müsabaka esnasında da bu duruşlarını sürdürdü. New York New Jersey Stadyumu'nun kale arkası tribünlerini dolduran binlerce Faslı, maçın oynandığı sırada dev bir Filistin bayrağı açtı.



Öte yandan karşılaşma sırasında tribünlerde kısa süreli bir gerginlik de yaşandı. Faslı taraftarların yoğun olarak bulunduğu bölgenin üst tribününde yer alan bir kişinin İsrail bayrağı açması, stadyumdaki taraftarlar arasında tepkiye neden oldu.



TARİHİ BAŞARININ ARDINDAN YENİ HEDEF



Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselerek bu aşamaya ulaşan ilk ve tek Afrika ve Arap ülkesi ünvanıyla tarihe geçen Fas, hem Afrika hem de Arap dünyasını temsil ettiği 2026 organizasyonunda da benzer bir başarıyı tekrarlamayı hedefliyor. Turnuvanın zorlu favorilerinden Brezilya karşısında alınan 1-1'lik beraberlik, Kuzey Afrika temsilcisinin gruptan çıkma iddiasını ilk maçtan ortaya koydu.



