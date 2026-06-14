Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Dünya Kupası'nda Fas'tan Filistin'e destek: New York'ta bayraklar açıldı

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Brezilya ile 1-1 berabere kalan Fas'ta, taraftarların Filistin'e yönelik destek eylemleri organizasyonun merkez üssü New York'ta geniş yankı uyandırdı. Faslı futbolseverler maç öncesinde Times Meydanı'nda, karşılaşma sırasında ise tribünlerde Filistin bayrakları açarak dayanışma mesajı verdi.

calendar 14 Haziran 2026 06:47
Haber: AA
SPORX AI BAKIŞI
Dünya Kupası'nda Fas'tan Filistin'e destek: New York'ta bayraklar açıldı
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2026 FIFA Dünya Kupası organizasyonunun final müsabakasına da ev sahipliği yapacak olan ABD'deki New York New Jersey Stadyumu, C Grubu'nun ilk kritik mücadelesine sahne oldu. Dünya Kupası'nı 5 kez müzesine götüren Brezilya ile turnuva tarihinde yarı final oynama başarısı gösteren ilk Afrika ve Arap ülkesi Fas'ın sahadaki randevusu 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Ancak karşılaşmanın sportif boyutunun yanı sıra Faslı taraftarların New York sokaklarında ve stadyumda gerçekleştirdiği eylemler turnuvanın en çok konuşulan gelişmesi oldu.

TIMES MEYDANI'NDA "FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK" SLOGANLARI

Faslı taraftarlar, dev karşılaşmanın başlamasından saatler önce New York'un dünyaca ünlü Times Meydanı'nda bir araya geldi. Meydanda yoğun bir kalabalık oluşturan futbolseverler, Filistin bayrakları sallayarak "Filistin'e Özgürlük" sloganları attı. Renkli görüntülerin oluştuğu meydandaki coşku, maç saatine doğru stadyum çevresine taşındı.

TRİBÜNLERDE BAYRAKLI DAYANIŞMA VE GERGİNLİK

Filistin davasına verdikleri destekle bilinen Fas taraftarları, müsabaka esnasında da bu duruşlarını sürdürdü. New York New Jersey Stadyumu'nun kale arkası tribünlerini dolduran binlerce Faslı, maçın oynandığı sırada dev bir Filistin bayrağı açtı.

Öte yandan karşılaşma sırasında tribünlerde kısa süreli bir gerginlik de yaşandı. Faslı taraftarların yoğun olarak bulunduğu bölgenin üst tribününde yer alan bir kişinin İsrail bayrağı açması, stadyumdaki taraftarlar arasında tepkiye neden oldu.

TARİHİ BAŞARININ ARDINDAN YENİ HEDEF

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselerek bu aşamaya ulaşan ilk ve tek Afrika ve Arap ülkesi ünvanıyla tarihe geçen Fas, hem Afrika hem de Arap dünyasını temsil ettiği 2026 organizasyonunda da benzer bir başarıyı tekrarlamayı hedefliyor. Turnuvanın zorlu favorilerinden Brezilya karşısında alınan 1-1'lik beraberlik, Kuzey Afrika temsilcisinin gruptan çıkma iddiasını ilk maçtan ortaya koydu.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya10100001
3Türkiye10100001
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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