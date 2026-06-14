Montella: 'Dikkat! Konsantrasyon'

A Milli Takımımız'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynayacağımız Avustralya maçı öncesi konuştu.



İşte Vincenzo Montella'nın sözleri:





"Taraftarımızın büyük coşkusunu görmeye alıştık. Dünyanın her yerinde bizi destekliyorlar. Güzel bir sonuçla onlara gurur ve mutluluk yaşatmak istiyoruz.



Avustralya kaliteli bir takım, konsantrasyon kaybı yaşamamalıyız. İskoçya maçındaki gibi oyuna ortak olabilirler.



Kenan Yıldız inşallah bugün süre alacaktır."







