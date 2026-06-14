Kerem Aktürkoğlu: 'Hatalı aramaya gerek yok!'

Kerem Aktürkoğlu, A Milli Futbol Takımımız'ın 2026 FIFA Dünya Kupası ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenilmesinin ardından konuştu.



Mücadeleyi değerlendiren Kerem, "Kapanacaklarını ve kontratak bulacaklarını biliyorduk. Kontrataklara takımca engel olamadık. Golü kaçırdık, ilk golü yedik. Ah, vah derken... İyi oynarken, top bizdeyken geriye düşmek demoralize diyor. Bizim gibi ayakların daha iyi olması lazımdı." dedi.



Kerem, "Her şey bizim elimizde, kafaları kaldıracağız. Hatalardan ders çıkaracağız. Hatalı aramaya gerek yok!" ifadelerini kullandı.



Milli futbolcu, "Taraftarlarımız kusura bakmasın. Erken saatte kaldırdık, galibiyet hediye etmek isterdik olmadı. Diğer maçları kazanmak için gerekeni yapacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



