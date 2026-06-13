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Transferde dev pazarlık: Konyaspor'dan Trabzonspor'a 5 milyon avro

Konyaspor, hücum hattını güçlendirmek için Trabzonspor'dan Denis Draguş'a talip olurken, bordo-mavili ekipten Adil Demirbağ için takas teklifi geldi. Trabzonspor'un paket teklifini reddeden Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, oyuncuları için en az 5 milyon avro bonservis bedeli beklediklerini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 13:01
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: X.com
Transferde dev pazarlık: Konyaspor'dan Trabzonspor'a 5 milyon avro
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Konyaspor ile Trabzonspor arasında yeni sezon transfer planlamaları doğrultusunda hareketli saatler yaşanıyor. Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen yeşil-beyazlı ekip, bordo-mavililerin gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Rumen golcü Denis Draguş'u renklerine bağlamak için resmi girişimlere başladı.



TRABZONSPOR'DAN PAKET TEKLİF

İki kulüp arasındaki görüşmeler sürerken, Karadeniz temsilcisi masaya farklı bir formül getirdi. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin kadroda görmeyi çok istediği Adil Demirbağ için Konyaspor'a resmi bir teklif sunuldu. Bordo-mavili yönetimin, tecrübeli savunmacıya karşılık Denis Draguş, Göktan Gürpüz ve 1 milyon avro içeren bir paket önerdiği belirtildi.



BAŞKAN ATİKER'DEN 5 MİLYON AVRO TALEBİ

Konyaspor tarafı Draguş transferine sıcak baksa da Trabzonspor'un sunduğu bu takas paketi yeşil-beyazlı yönetimden kabul görmedi. Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, Trabzonspor'un Adil Demirbağ için girişimde bulunduğunu doğruladı.

Görüşmelerde Draguş'un da yer aldığı bir takas formülünün gündeme geldiğini ifade eden Başkan Atiker, kendilerine ayrıca Göktan Gürpüz ve 1 milyon avro önerildiğini aktardı. Takas seçeneğinin beklentilerini karşılamadığını net bir şekilde dile getiren Atiker, söz konusu transferde takas olmayacaksa Adil Demirbağ için istedikleri bonservis bedelinin en az 5 milyon avro olduğunu vurguladı.

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