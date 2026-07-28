Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Pierre-Emerick Aubameyang transferiyle ilgili merak edilenleri yanıtladı. Deneyimli çalıştırıcı, yıldız futbolcunun Çorum'u beğenmediği yönündeki iddiaları yalanlarken, transferin ailevi nedenlerle gerçekleşmediğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "ÇOCUKLARININ GİDECEĞİ OKUL ÇORUM'DA YOK"
Radyospor'a konuşan Uğur Uçar, Aubameyang ile yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Oyuncu ile görüştük ve transferinde ciddi de yol kat ettik. Ancak çocuklarının okulu ile ilgili sorunu çözemedik. Çocuklarının gideceği okul maalesef Çorum'da yok. Bu nedenle Aubameyang da çok istemesine rağmen transfer gerçekleşmedi."
"ÇORUM'U BEĞENMEDİ" İDDİALARINA YANIT
Uçar, Aubameyang'ın Çorum'u beğenmediği ya da şehre gelmek istemediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Tecrübeli teknik adam, Gabonlu golcünün projeye sıcak baktığını ancak ailesinin eğitim planlaması nedeniyle transferin sonuçlanmadığını dile getirdi.
Radyospor'a konuşan Uğur Uçar, Aubameyang ile yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Oyuncu ile görüştük ve transferinde ciddi de yol kat ettik. Ancak çocuklarının okulu ile ilgili sorunu çözemedik. Çocuklarının gideceği okul maalesef Çorum'da yok. Bu nedenle Aubameyang da çok istemesine rağmen transfer gerçekleşmedi."
"ÇORUM'U BEĞENMEDİ" İDDİALARINA YANIT
Uçar, Aubameyang'ın Çorum'u beğenmediği ya da şehre gelmek istemediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Tecrübeli teknik adam, Gabonlu golcünün projeye sıcak baktığını ancak ailesinin eğitim planlaması nedeniyle transferin sonuçlanmadığını dile getirdi.