Fransa'da Zinedine Zidane dönemi

Fransa Milli Takımı'nda Zinedine Zidane dönemi başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fransa Futbol Federasyonu, Didier Deschamps'ın ardından milli takım teknik direktörlüğü görevine Zidane'nin getirildiğini açıkladı. 54 yaşındaki teknik adam ile 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzalandı.
Zinedine Zidane, "Real Madrid'den sonra sadece bir görevi bekledim; Fransa Milli Takımı. Son 4-5 yılda pek çok önemli teklifi geri çevirdim." dedi.
5 yıl aradan sonra teknik direktörlük görevine geri dönen Zidane Zidane, ilk maçına Kocaeli'de A Milli Takımımız karşısında çıkacak. A Milli Takım, 25 Eylül'de Uluslar Ligi'nde Fransa'yı Kocaeli'de ağırlayacak.
Zinedine Zidane, "Real Madrid'den sonra sadece bir görevi bekledim; Fransa Milli Takımı. Son 4-5 yılda pek çok önemli teklifi geri çevirdim." dedi.
5 yıl aradan sonra teknik direktörlük görevine geri dönen Zidane Zidane, ilk maçına Kocaeli'de A Milli Takımımız karşısında çıkacak. A Milli Takım, 25 Eylül'de Uluslar Ligi'nde Fransa'yı Kocaeli'de ağırlayacak.