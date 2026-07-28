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Fransa'da Zinedine Zidane dönemi

Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Zinedine Zidane oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 12:08 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2026 12:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fransa'da Zinedine Zidane dönemi
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Fransa Milli Takımı'nda Zinedine Zidane dönemi başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransa Futbol Federasyonu, Didier Deschamps'ın ardından milli takım teknik direktörlüğü görevine Zidane'nin getirildiğini açıkladı. 54 yaşındaki teknik adam ile 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzalandı.

Zinedine Zidane, "Real Madrid'den sonra sadece bir görevi bekledim; Fransa Milli Takımı. Son 4-5 yılda pek çok önemli teklifi geri çevirdim." dedi.

5 yıl aradan sonra teknik direktörlük görevine geri dönen Zidane Zidane, ilk maçına Kocaeli'de A Milli Takımımız karşısında çıkacak. A Milli Takım, 25 Eylül'de Uluslar Ligi'nde Fransa'yı Kocaeli'de ağırlayacak.

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