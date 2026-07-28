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Heat, Cavaliers ve Nuggets, DeRozan'ı yakından takip ediyor

Miami Heat, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Cleveland Cavaliers ve Denver Nuggets, serbest oyuncu statüsündeki kanat oyuncusu DeMar DeRozan ile ilgilenen takımlar arasında yer alıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 11:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Heat, Cavaliers ve Nuggets, DeRozan'ı yakından takip ediyor
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Miami Heat, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Cleveland Cavaliers ve Denver Nuggets, serbest oyuncu statüsündeki kanat oyuncusu DeMar DeRozan ile ilgilenen takımlar arasında yer alıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Charania ayrıca Miami Heat'in, Dallas Mavericks forması giyen Klay Thompson'ı isteyen ekiplerden biri olduğunu aktardı. Sözleşmesinde bir yıl daha bulunan Thompson'ın gelecek sezon için 17.5 milyon dolar kazanacağı belirtilirken, Heat'in tecrübeli oyuncuyu takas yoluyla kadrosuna katmaya ya da serbest bırakılması halinde imzalamaya sıcak baktığı ifade edildi.

Miami, Cleveland ve Denver'ın, LeBron James'in cuma günü Philadelphia 76ers ile anlaşmasından önce yıldız oyuncuyla ilgilenen ekipler arasında da bulunduğu kaydedildi.

DeRozan, bu yaz Sacramento Kings tarafından serbest bırakıldı. Altı kez All-Star seçilen tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezon 77 maçta 18.4 sayı, 4.1 asist ve 2.9 ribaund ortalamaları yakaladı. Ağustos ayında 37 yaşına girecek.

36 yaşındaki Thompson ise Mavericks formasıyla geride kalan sezonda maç başına 11.7 sayı ortalaması tuttururken, üç sayı çizgisinin gerisinden %38.3 isabet oranıyla oynadı. Dört kez NBA şampiyonluğu yaşayan yıldız, 2025-26 sezonunda ağırlıklı olarak benchten görev aldı ve forma giydiği 69 karşılaşmanın yalnızca sekizine ilk beşte başladı.

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