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Trabzonspor'a 18'lik golcü: Rene Mitongo

Trabzonspor'un, Belçika ekibi Standard Liege'te forma giyen 18 yaşındaki genç forvet Rene Mitongo'yla anlaşma sağladığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 22:26
Haber: Sporx.com
Trabzonspor'a 18'lik golcü: Rene Mitongo
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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında forvet hattına takviye yapmak için harekete geçen Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla HT Spor'un haberine göre Bordo-Mavililer, Belçika temsilcisi Standard Liege'de oynayan 18 yaşındaki Rene Mitongo'yla anlaşmaya vardı.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Standard Liege U19 Takımı'nda sergilediği başarılı performansla dikkat çeken genç golcü, A Takım formasıyla da Belçika Ligi'nde 6 maçta görev yaptı.

2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda 44 karşılaşmaya çıkan 18 yaşındaki hücum oyuncusu, rakip fileleri 14 kez havalandırarak gelecek adına umut veren bir performans ortaya koydu.

KARİYERİ

Standart Liege'in altyapısında yetişen genç forvet, daha önce sırasıyla KCS Machelen, KV Mechelen, KSK Heist, Lierse SK, Waasland-Beveren ve KAA Gent gibi Belçika'nın köklü kulüplerinin altyapısında da forma giydi.

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