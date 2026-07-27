Trabzonspor'a 18'lik golcü: Rene Mitongo

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında forvet hattına takviye yapmak için harekete geçen Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HT Spor'un haberine göre Bordo-Mavililer, Belçika temsilcisi Standard Liege'de oynayan 18 yaşındaki Rene Mitongo'yla anlaşmaya vardı.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Standard Liege U19 Takımı'nda sergilediği başarılı performansla dikkat çeken genç golcü, A Takım formasıyla da Belçika Ligi'nde 6 maçta görev yaptı.
2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda 44 karşılaşmaya çıkan 18 yaşındaki hücum oyuncusu, rakip fileleri 14 kez havalandırarak gelecek adına umut veren bir performans ortaya koydu.
KARİYERİ
Standart Liege'in altyapısında yetişen genç forvet, daha önce sırasıyla KCS Machelen, KV Mechelen, KSK Heist, Lierse SK, Waasland-Beveren ve KAA Gent gibi Belçika'nın köklü kulüplerinin altyapısında da forma giydi.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Standard Liege U19 Takımı'nda sergilediği başarılı performansla dikkat çeken genç golcü, A Takım formasıyla da Belçika Ligi'nde 6 maçta görev yaptı.
2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda 44 karşılaşmaya çıkan 18 yaşındaki hücum oyuncusu, rakip fileleri 14 kez havalandırarak gelecek adına umut veren bir performans ortaya koydu.
KARİYERİ
Standart Liege'in altyapısında yetişen genç forvet, daha önce sırasıyla KCS Machelen, KV Mechelen, KSK Heist, Lierse SK, Waasland-Beveren ve KAA Gent gibi Belçika'nın köklü kulüplerinin altyapısında da forma giydi.