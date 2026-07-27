Fenerbahçe'de Tarık Biberovic yerine transfer: Juzang

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Amerikalı guard Johnny Juzang'ı transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli kulüp, 2.01 metre boyundaki 2001 doğumlu oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Basketbol kariyerine NCAA'de Kentucky'de başlayan Johnny Juzang, daha sonra UCLA forması giydi. 2021 yılında NCAA Turnuvası'nda 22.8 sayı ortalaması yakalayan Amerikalı oyuncu, turnuvanın en iyi beşine seçilirken, 2021-22 sezonunda da UCLA'nın en skorer ismi oldu ve Pac-12 Konferansı'nın en iyi beşinde yer aldı.
Kolej kariyerinin ardından 2022 yılında NBA ekibi Utah Jazz ile ilk profesyonel sözleşmesini imzalayan Juzang, 7 Nisan 2024'te Golden State Warriors karşısında kaydettiği 27 sayıyla NBA kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı.
2025 yılında Minnesota Timberwolves'a transfer olan 25 yaşındaki basketbolcu, 28 Şubat 2026'da ise Rusya VTB Ligi ekiplerinden Zenit St. Petersburg'a katıldı. Juzang, Zenit formasıyla 2025-26 sezonunda çıktığı 17 maçta 14.0 sayı, 2.4 ribaund ve 1.9 asist ortalamaları yakaladı.
Basketbol kariyerine NCAA'de Kentucky'de başlayan Johnny Juzang, daha sonra UCLA forması giydi. 2021 yılında NCAA Turnuvası'nda 22.8 sayı ortalaması yakalayan Amerikalı oyuncu, turnuvanın en iyi beşine seçilirken, 2021-22 sezonunda da UCLA'nın en skorer ismi oldu ve Pac-12 Konferansı'nın en iyi beşinde yer aldı.
Kolej kariyerinin ardından 2022 yılında NBA ekibi Utah Jazz ile ilk profesyonel sözleşmesini imzalayan Juzang, 7 Nisan 2024'te Golden State Warriors karşısında kaydettiği 27 sayıyla NBA kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı.
2025 yılında Minnesota Timberwolves'a transfer olan 25 yaşındaki basketbolcu, 28 Şubat 2026'da ise Rusya VTB Ligi ekiplerinden Zenit St. Petersburg'a katıldı. Juzang, Zenit formasıyla 2025-26 sezonunda çıktığı 17 maçta 14.0 sayı, 2.4 ribaund ve 1.9 asist ortalamaları yakaladı.