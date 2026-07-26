Schalke'de Mertcan Ayhan'a yeni sözleşme

Schalke 04, 19 yaşındaki genç stoperi Mertcan Ayhan'ın sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Romano'nun haberine göre, Schalke 04, mevcut sözleşmesi 2028'de bitecek genç oyuncuyla yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
Schalke ve Mertcan Ayhan'ın, 2030'a kadar sürecek yeni sözleşme konusunda el sıkıştığı belirtildi.
Mertcan Ayhan, Schalke'de geride kalan sezonda 30 maçta süre bulmuştu.
Schalke ve Mertcan Ayhan'ın, 2030'a kadar sürecek yeni sözleşme konusunda el sıkıştığı belirtildi.
Mertcan Ayhan, Schalke'de geride kalan sezonda 30 maçta süre bulmuştu.