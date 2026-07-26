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Fenerbahçe için Amar Dedic iddiası!

Fenerbahçe'nin, Benfica forması giyen 23 yaşındaki Bosnalı sağ bek Amar Dedic ile ilgilendiği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Temmuz 2026 19:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe için Amar Dedic iddiası!
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SEMEDO'YA TEKLİF İDDİASI

Sportsport'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, Portekizli sağ beki Nelson Semedo için Suudi Arabitan ekibi Al-Shabab'tan 6 milyon euro'luk bir teklif aldı. Sarı-lacivertlilerin bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.

SEMEDO SONRASI TEKLİF

Fenerbahçe'nin, Semedo'nun olası ayrılığı sonrası Dedic için Benfica'ya teklif yapması bekleniyor.

23 yaşındaki Amar Dedic'in güncel piyasa değerinin 20 milyon euro olduğu ancak Benfica'nın, olası bir teklifte beklentisinin daha yüksek olacağı öne sürüldü.

BENFICA PERFORMANSI

Benfica'ya geçen sezon imza atan Amar Dedic, Portekiz temsilcisinde 43 maçta süre buldu ve 1 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.

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