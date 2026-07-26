Fenerbahçe için Amar Dedic iddiası!

Fenerbahçe için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bosna Hersek'ten sportsport'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, Benfica forması giyen 23 yaşındaki Bosnalı sağ bek Amar Dedic ile ilgileniyor.
SEMEDO'YA TEKLİF İDDİASI
Sportsport'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, Portekizli sağ beki Nelson Semedo için Suudi Arabitan ekibi Al-Shabab'tan 6 milyon euro'luk bir teklif aldı. Sarı-lacivertlilerin bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.
SEMEDO SONRASI TEKLİF
Fenerbahçe'nin, Semedo'nun olası ayrılığı sonrası Dedic için Benfica'ya teklif yapması bekleniyor.
23 yaşındaki Amar Dedic'in güncel piyasa değerinin 20 milyon euro olduğu ancak Benfica'nın, olası bir teklifte beklentisinin daha yüksek olacağı öne sürüldü.
BENFICA PERFORMANSI
Benfica'ya geçen sezon imza atan Amar Dedic, Portekiz temsilcisinde 43 maçta süre buldu ve 1 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.
SEMEDO'YA TEKLİF İDDİASI
Sportsport'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, Portekizli sağ beki Nelson Semedo için Suudi Arabitan ekibi Al-Shabab'tan 6 milyon euro'luk bir teklif aldı. Sarı-lacivertlilerin bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.
SEMEDO SONRASI TEKLİF
Fenerbahçe'nin, Semedo'nun olası ayrılığı sonrası Dedic için Benfica'ya teklif yapması bekleniyor.
23 yaşındaki Amar Dedic'in güncel piyasa değerinin 20 milyon euro olduğu ancak Benfica'nın, olası bir teklifte beklentisinin daha yüksek olacağı öne sürüldü.
BENFICA PERFORMANSI
Benfica'ya geçen sezon imza atan Amar Dedic, Portekiz temsilcisinde 43 maçta süre buldu ve 1 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.