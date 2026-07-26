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Galatasaray'da merkezin yeni ikilisi

2-0 kaybedilen Monza maçında Okan Buruk'un orta alanda birlikte oynattığı Ugochukwu ve Nhaga performansıyla tam not aldı. İkilinin yüksek enerjisi ve fizik kalitesi gelecek adına umut verdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Temmuz 2026 12:22
Haber: Takvim
Galatasaray'da merkezin yeni ikilisi
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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray burada ilk hazırlık maçında Monza'ya yenilirken, iki futbolcu ön plana çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör Okan Buruk yeni transfer Lesley Ugochukwu'yu ilk 11'de şans verirken, takımın genç isimlerinden Renato Nhaga da Fransız yıldızın orta alandaki partneri oldu.

Bu ikilinin ortaya koyduğu fizik kalite ve enerji herkesten tam not aldı.

Özellikle transferi öncesi hakkında bazı soru işaretleri olan Ugochukwu'nun performansı taraftarların büyük beğenisini kazandı.

Yabancı kontenjanı nedeniyle kiralanması gündemde olan Nhaga da Okan Buruk'un kafasını karıştırdı.  

 

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