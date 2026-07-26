Galatasaray'da merkezin yeni ikilisi

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray burada ilk hazırlık maçında Monza'ya yenilirken, iki futbolcu ön plana çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktör Okan Buruk yeni transfer Lesley Ugochukwu'yu ilk 11'de şans verirken, takımın genç isimlerinden Renato Nhaga da Fransız yıldızın orta alandaki partneri oldu.
Bu ikilinin ortaya koyduğu fizik kalite ve enerji herkesten tam not aldı.
Özellikle transferi öncesi hakkında bazı soru işaretleri olan Ugochukwu'nun performansı taraftarların büyük beğenisini kazandı.
Yabancı kontenjanı nedeniyle kiralanması gündemde olan Nhaga da Okan Buruk'un kafasını karıştırdı.
Bu ikilinin ortaya koyduğu fizik kalite ve enerji herkesten tam not aldı.
Özellikle transferi öncesi hakkında bazı soru işaretleri olan Ugochukwu'nun performansı taraftarların büyük beğenisini kazandı.
Yabancı kontenjanı nedeniyle kiralanması gündemde olan Nhaga da Okan Buruk'un kafasını karıştırdı.