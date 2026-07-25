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Gizem Örge'den kupa mesajı: "Her şeyimizi ortaya koyacağız"

Çin'i 3-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Gizem Örge açıklamalarda bulundu. Milli voleybolcu, Brezilya karşısında kupayı kazanmak için tüm güçleriyle mücadele edeceklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Temmuz 2026 16:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Gizem Örge'den kupa mesajı: 'Her şeyimizi ortaya koyacağız'
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Çin'i set vermeden 3-0 mağlup ederek finale yükseldiği karşılaşmanın ardından Gizem Örge değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Takım olarak büyük gurur ve mutluluk yaşadıklarını belirten milli voleybolcu, sahada planını bilen bir Türkiye'nin bulunduğunu söyledi.

"SAHADA NE YAPTIĞINI BİLEN BİR TÜRKİYE VARDI"

Çin karşısındaki performansı değerlendiren Gizem Örge, şu ifadeleri kullandı:

"Takım olarak çok gururlu ve mutluyuz. Sahada ne yaptığını bilen bir Türkiye vardı. Keyifli bir yarı final oldu. Finaldeyiz, çok mutluyuz."

"KUPAYI EVİMİZE GÖTÜRMEK İSTİYORUZ"

Ay-yıldızlı ekibin finaldeki hedefini de açıklayan Örge, kupayı bir kez daha Türkiye'ye getirmek istediklerini belirtti.

"Kupayı bir kez daha evimize götürmek istiyoruz."

"HER ŞEYİMİZİ ORTAYA KOYACAĞIZ"

VNL'de sürpriz sonuçların yaşandığını dile getiren milli voleybolcu, finalde karşılaşacakları Brezilya hakkında şunları söyledi:

"Sürprizlerle dolu bir VNL oldu. Çin, ABD'yi geçti. Brezilya, İtalya'yı geçti. Biz kupa için her şeyimizi ortaya koyacağız."

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