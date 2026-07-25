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Üstündağ'dan final mesajı: "Umarım biz kazanırız"

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Çin'i 3-0 mağlup ederek VNL finaline yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Üstündağ, finalin güzel geçmesini ve kupayı Türkiye'nin kazanmasını umduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Temmuz 2026 17:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Üstündağ'dan final mesajı: 'Umarım biz kazanırız'
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Milletler Ligi yarı finalinde Çin'i 3-0 mağlup ederek finale yükselmesinin ardından Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli takımın form grafiğinin her geçen gün yükseldiğini belirten Üstündağ, ay-yıldızlı oyuncuların sahada kazanmayı çok isteyen bir görüntü sergilediğini söyledi.

"AZ HATA YAPAN BİR TAKIM VARDI"

Çin karşısındaki performansı değerlendiren Üstündağ, şu ifadeleri kullandı:

"Her geçen gün form grafiği yükselen, istek ve arzusu hiç düşmeyen bir takımımız var. Yarı finalde ABD'yi yenen ev sahibi Çin karşısında 3-0'lık net bir galibiyet aldık. Az hata yapan ve maçı kazanmayı çok isteyen bir takım vardı sahada."

Milli takımı kutlayan Üstündağ, başarıda emeği geçenlere teşekkür etti:

"Takımımızı tebrik ediyorum. Geldiğimiz bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir final olur ve umarım kazanan biz oluruz."

AVRUPA ŞAMPİYONASI MESAJI

VNL'nin ardından Avrupa Şampiyonası'nın başlayacağını hatırlatan Üstündağ, Türkiye'nin organizasyona ev sahipliği yapmasının önemli bir motivasyon olduğunu belirtti.

"Bu şampiyonanın ardından Avrupa Şampiyonası var. O da 21 Ağustos'ta başlayacak ve ev sahibiyiz. Bu da bizim için ayrı bir motivasyon."

"ÜLKEMLE VE SPORCULARIMLA GURUR DUYUYORUM"

Türkiye'nin uluslararası organizasyonlardaki başarısına vurgu yapan Üstündağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En iyi organizasyonları yapan, en güzel başarıları elde eden bir ülkeyiz. Sporcularımla ve ülkemle gurur duyuyorum. Bu gurura layık olmaya ve ülkemizi gururlandırmaya devam edeceğiz."

"BİZE HER YER TÜRKİYE"

Üstündağ, Çin'de milli takımı yalnız bırakmayan taraftarlara da teşekkür etti:

"Dünyanın her yerinde Türkiye var. Bize her yer Türkiye. Avrupa'da da Uzak Doğu'da da her yer Türkiye. Bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."

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