Fenerbahçe'den İsmail Yüksek tekliflerine ret

Fenerbahçe'de birçok futbolcuya teklif gelirken, bu isimlerin başında İsmail Yüksek'in yer aldığı öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ancak hem yönetim hem de teknik heyet milli futbolcuyu satmaya sıcak bakmıyor.
Özellikle İsmail Kartal'ın tecrübeli oyuncunun takımda kalmasını istemesi nedeniyle yönetimin bugüne kadar gelen teklifleri geri çevirdiği ifade edildi.
2021-22 sezonunun ardından Bursaspor ile olan kiralık sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'ye geri dönen İsmail Yüksek'in güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
157 MAÇA ÇIKTI
27 yaşındaki milli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 157 maçta 4 gol atıp 12 asist yaptı.
Özellikle İsmail Kartal'ın tecrübeli oyuncunun takımda kalmasını istemesi nedeniyle yönetimin bugüne kadar gelen teklifleri geri çevirdiği ifade edildi.
2021-22 sezonunun ardından Bursaspor ile olan kiralık sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'ye geri dönen İsmail Yüksek'in güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
157 MAÇA ÇIKTI
27 yaşındaki milli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 157 maçta 4 gol atıp 12 asist yaptı.