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Milli pentatlonculardan dünya şampiyonluğu

Milli sporcular Tulya Kesebir ve Tuana Özgür, 2026 UIPM 17 Yaş Altı Dünya Pentatlon Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu. Ay-yıldızlı sporcular, kadınlar bayrak yarışında kürsünün zirvesine çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 18:11
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Milli pentatlonculardan dünya şampiyonluğu
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Milli modern pentatloncular Tulya Kesebir ve Tuana Özgür, Litvanya'da düzenlenen 2026 UIPM 17 Yaş Altı Dünya Pentatlon Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KADINLAR BAYRAK YARIŞINDA ALTIN MADALYA

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı sporcular, kadınlar bayrak yarışı kategorisinde mücadele etti.

Tulya Kesebir ile Tuana Özgür, sergiledikleri başarılı performansla altın madalyaya uzandı.

FEDERASYONDAN TEBRİK

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu, kürsünün zirvesine çıkan milli sporcuları tebrik etti. Açıklamada, başarıda emeği bulunan antrenörler ve teknik ekip de kutlandı.

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