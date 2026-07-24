Milli pentatlonculardan dünya şampiyonluğu

Milli modern pentatloncular Tulya Kesebir ve Tuana Özgür, Litvanya'da düzenlenen 2026 UIPM 17 Yaş Altı Dünya Pentatlon Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KADINLAR BAYRAK YARIŞINDA ALTIN MADALYA
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı sporcular, kadınlar bayrak yarışı kategorisinde mücadele etti.
Tulya Kesebir ile Tuana Özgür, sergiledikleri başarılı performansla altın madalyaya uzandı.
FEDERASYONDAN TEBRİK
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu, kürsünün zirvesine çıkan milli sporcuları tebrik etti. Açıklamada, başarıda emeği bulunan antrenörler ve teknik ekip de kutlandı.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı sporcular, kadınlar bayrak yarışı kategorisinde mücadele etti.
Tulya Kesebir ile Tuana Özgür, sergiledikleri başarılı performansla altın madalyaya uzandı.
FEDERASYONDAN TEBRİK
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu, kürsünün zirvesine çıkan milli sporcuları tebrik etti. Açıklamada, başarıda emeği bulunan antrenörler ve teknik ekip de kutlandı.