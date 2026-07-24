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Sofyan Amrabat için Fenerbahçe'ye yeni teklif!

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'ın geleceğiyle ilgili transfer trafiği hız kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 12:14
Haber: Sporx.com
Sofyan Amrabat için Fenerbahçe'ye yeni teklif!
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Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Faslı orta saha Sofyan Amrabat için teklifler resmileşmeye başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın Faslı orta saha oyuncusu için sarı-lacivertli kulüple temasa geçtiği öne sürüldü.

Edinilen bilgilere göre Suudi ekibi, bonusların da dahil olduğu ve toplam değeri 15 milyon euroya yaklaşan teklif paketini Fenerbahçe yönetimine sözlü olarak iletti.

Sarı-lacivertlilerin ise pazarlık masasındaki tavrı net. Yönetimin Amrabat'ın bonservisinden bonuslardan bağımsız olarak 20 milyon euro gelir elde etmeyi hedeflediği belirtildi.

TEKLİF BEKLENTİLERİN ALTINDA

Fenerbahçe'ye şu ana kadar ulaşan resmi tekliflerin tamamının 10 milyon euronun altında kaldığı kaydedildi. Bu nedenle yönetimin mevcut önerilere olumlu yaklaşmadığı ve belirlediği rakama yakın bir teklif beklediği ifade edildi.

Amrabat için Al-Ittihad'ın dışında Suudi Arabistan'dan bir kulüp ve Avrupa'dan iki takımla daha görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Taraflar arasındaki pazarlıkların ilerleyen günlerde hız kazanması bekleniyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla toplam 45 resmi karşılaşmaya çıkan Sofyan Amrabat, bu maçlarda 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Faslı orta saha, sarı-lacivertli takım adına mücadele gücü ve savunma katkısıyla öne çıktı. 

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