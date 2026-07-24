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Aliağa FK'da Emre Keskin gitti

Aliağa Futbol defans oyuncusu Emre Keskin ile yollarını ayırdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 13:05
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aliağa FK'da Emre Keskin gitti
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2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Aliağa Futbol defans oyuncusu Emre Keskin ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Devre arası transfer döneminde kadromuza dahil olan Emre Keskin'le karşılıklı görüşmeler sonucunda anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emre'ye emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçen sezonun devre arasında Menemen FK'dan Aliağa'ya gelen 26 yaşındaki oyuncu, 13 resmi maçta forma giymişti.

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