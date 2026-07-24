Charania: 'LeBron James'in yeni takım tercihindeki ilk kriter, mutluluk'

Yıldız oyuncu LeBron James'in serbest oyuncu piyasasındaki kararını verirken en büyük önceliğinin mutlu olacağı bir ortamı bulmak olduğu belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu durum birçok farklı senaryonun konuşulmasına yol açarken ESPN'den Shams Charania, The Pat McAfee Show'da önemli açıklamalarda bulundu.
Charania, Golden State Warriors'ın Anthony Davis'i takasla kadrosuna katmanın maliyetini karşılamak istememesinin, Warriors'ın Davis ile LeBron James'i aynı takımda buluşturma ihtimalini fiilen ortadan kaldırdığını söyledi.
"Kaynaklar bana LeBron James'in şu anda başka bir hamleyi beklemediğini söylüyor. Anthony Davis'in herhangi bir yere takas edilmesini beklemiyorlar." ifadelerini kullandı.
Charania, LeBron için öne çıkan takımların da artık netleştiğini belirtti.
"Cleveland, Miami, Golden State, Philadelphia ve Minnesota... Bu takımların hepsi şu anda masada." dedi.
Deneyimli gazeteciye göre James, kararını en başından bu yana üç temel kritere göre şekillendiriyor.
"LeBron James en başından beri çok netti. Bu karar mutluluğa bağlı olacak. Şampiyonluk için mücadele edebilme şansı, en üst seviyede rekabet etme fırsatı ve katılacağı organizasyonun kültürü onun öncelikleri arasında yer alıyor."
Charania, Golden State Warriors'ın Anthony Davis'i takasla kadrosuna katmanın maliyetini karşılamak istememesinin, Warriors'ın Davis ile LeBron James'i aynı takımda buluşturma ihtimalini fiilen ortadan kaldırdığını söyledi.
"Kaynaklar bana LeBron James'in şu anda başka bir hamleyi beklemediğini söylüyor. Anthony Davis'in herhangi bir yere takas edilmesini beklemiyorlar." ifadelerini kullandı.
Charania, LeBron için öne çıkan takımların da artık netleştiğini belirtti.
"Cleveland, Miami, Golden State, Philadelphia ve Minnesota... Bu takımların hepsi şu anda masada." dedi.
Deneyimli gazeteciye göre James, kararını en başından bu yana üç temel kritere göre şekillendiriyor.
"LeBron James en başından beri çok netti. Bu karar mutluluğa bağlı olacak. Şampiyonluk için mücadele edebilme şansı, en üst seviyede rekabet etme fırsatı ve katılacağı organizasyonun kültürü onun öncelikleri arasında yer alıyor."