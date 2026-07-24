Warriors, Stephen Curry'ye bir maksimum kontrat daha vermeye hazır

Golden State Warriors'ın, Stephen Curry'yi 2026-27 sezonunun da ötesinde takımda tutmak istediği ve yıldız oyuncuya yeni bir maksimum kontrat uzatma teklifi sunmaya hazır olduğu bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'in NBA Today programında konuşan Anthony Slater, Golden State'in yaz sonunda kontrat uzatma hakkı doğduğunda Curry'yi kulübün uzun vadeli mali planlarının önünde tutacağını söyledi.
"Edindiğim bilgilere göre Warriors, uzun vadede maaş esnekliğini korumak ve mali yapısını temiz tutmak istese de Stephen Curry bu konuda tamamen ayrı bir yerde. Eğer bir yıllık yüksek maaşlı uzatma isterse de iki yıllık uzatma isterse de Warriors bu görüşmelere son derece açık." ifadelerini kullandı.
Mart ayında 38 yaşına giren Curry, mevcut sözleşmesinin son yılına giriyor ve 2026-27 sezonunda 62.6 milyon dolar kazanacak. NBA kuralları gereği yıldız oyuncu ağustos ayının sonlarında kontrat uzatma hakkı elde edecek.
Bu gelişme, Warriors'ın 2009 Draftı'nda yedinci sıradan seçtiği Curry'nin kariyerini Golden State formasıyla tamamlamasını istediğini bir kez daha ortaya koyuyor. NBA'in yeni toplu iş sözleşmesinin getirdiği mali kısıtlamalar nedeniyle kulüp gelecekte maaş esnekliğini korumaya çalışsa da Curry bu planların dışında tutuluyor.
2025-26 sezonunda sakatlığı nedeniyle bazı maçları kaçırmasına rağmen Curry elit performansını sürdürdü. Deneyimli yıldız, 43 maçta 26.6 sayı, 4.7 asist ve 3.6 ribaund ortalamaları yakalarken saha içinden yüzde 46.8, maç başına 11.3 denemede üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 39.3 ve serbest atış çizgisinden yüzde 92.3 isabet oranıyla oynadı. Curry ayrıca bir kez daha All-Star seçildi.
Golden State, tam kadro sağlıklı şekilde mücadele edemediği sezonda Batı Konferansı play-off yarışında zorlandı ve normal sezonu 37 galibiyet, 45 mağlubiyetle 10. sırada tamamladı. Warriors'ın sezonu Play-In Turnuvası'nda sona erdi.
Warriors, 2026-27 sezonuna daha sağlıklı ve daha derin bir kadroyla girmeyi hedefliyor. Jimmy Butler'ın ön çapraz bağ sakatlığını atlattıktan sonra sezon içinde takıma dönmesi beklenirken, Kristaps Porzingis iki yıllık yeni sözleşmeye imza atarak takımın ilk beş pivotu olarak kaldı. Al Horford ve De'Anthony Melton da yeniden takımla anlaşırken Golden State, 2026 NBA Draftı'nda 11. sıradan çok yönlü forvet Yaxel Lendeborg'u seçti.
Draymond Green'in de oyuncu opsiyonunu reddettikten sonra yeni bir sözleşmeyle takımda kalması bekleniyor.
Tüm bu hamlelere rağmen Warriors'ın şampiyonluk umutlarının merkezinde hâlâ Curry bulunuyor. Kariyerinin tamamını Golden State formasıyla geçiren yıldız oyuncu; dört NBA şampiyonluğu, iki MVP ödülü ve 2022 Finalleri MVP'si kazanırken, NBA tarihinin en çok üç sayılık isabet bulan oyuncusu olmayı başardı.
İmzalanacak yeni bir kontrat uzatması, Curry'nin Warriors tarihindeki yerini daha da sağlamlaştırırken, kulübün NBA'in en yüksek maaş alan oyuncularından biri etrafında rekabetçi bir kadro kurma planını da sürdürecek.
"Edindiğim bilgilere göre Warriors, uzun vadede maaş esnekliğini korumak ve mali yapısını temiz tutmak istese de Stephen Curry bu konuda tamamen ayrı bir yerde. Eğer bir yıllık yüksek maaşlı uzatma isterse de iki yıllık uzatma isterse de Warriors bu görüşmelere son derece açık." ifadelerini kullandı.
Mart ayında 38 yaşına giren Curry, mevcut sözleşmesinin son yılına giriyor ve 2026-27 sezonunda 62.6 milyon dolar kazanacak. NBA kuralları gereği yıldız oyuncu ağustos ayının sonlarında kontrat uzatma hakkı elde edecek.
Bu gelişme, Warriors'ın 2009 Draftı'nda yedinci sıradan seçtiği Curry'nin kariyerini Golden State formasıyla tamamlamasını istediğini bir kez daha ortaya koyuyor. NBA'in yeni toplu iş sözleşmesinin getirdiği mali kısıtlamalar nedeniyle kulüp gelecekte maaş esnekliğini korumaya çalışsa da Curry bu planların dışında tutuluyor.
2025-26 sezonunda sakatlığı nedeniyle bazı maçları kaçırmasına rağmen Curry elit performansını sürdürdü. Deneyimli yıldız, 43 maçta 26.6 sayı, 4.7 asist ve 3.6 ribaund ortalamaları yakalarken saha içinden yüzde 46.8, maç başına 11.3 denemede üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 39.3 ve serbest atış çizgisinden yüzde 92.3 isabet oranıyla oynadı. Curry ayrıca bir kez daha All-Star seçildi.
Golden State, tam kadro sağlıklı şekilde mücadele edemediği sezonda Batı Konferansı play-off yarışında zorlandı ve normal sezonu 37 galibiyet, 45 mağlubiyetle 10. sırada tamamladı. Warriors'ın sezonu Play-In Turnuvası'nda sona erdi.
Warriors, 2026-27 sezonuna daha sağlıklı ve daha derin bir kadroyla girmeyi hedefliyor. Jimmy Butler'ın ön çapraz bağ sakatlığını atlattıktan sonra sezon içinde takıma dönmesi beklenirken, Kristaps Porzingis iki yıllık yeni sözleşmeye imza atarak takımın ilk beş pivotu olarak kaldı. Al Horford ve De'Anthony Melton da yeniden takımla anlaşırken Golden State, 2026 NBA Draftı'nda 11. sıradan çok yönlü forvet Yaxel Lendeborg'u seçti.
Draymond Green'in de oyuncu opsiyonunu reddettikten sonra yeni bir sözleşmeyle takımda kalması bekleniyor.
Tüm bu hamlelere rağmen Warriors'ın şampiyonluk umutlarının merkezinde hâlâ Curry bulunuyor. Kariyerinin tamamını Golden State formasıyla geçiren yıldız oyuncu; dört NBA şampiyonluğu, iki MVP ödülü ve 2022 Finalleri MVP'si kazanırken, NBA tarihinin en çok üç sayılık isabet bulan oyuncusu olmayı başardı.
İmzalanacak yeni bir kontrat uzatması, Curry'nin Warriors tarihindeki yerini daha da sağlamlaştırırken, kulübün NBA'in en yüksek maaş alan oyuncularından biri etrafında rekabetçi bir kadro kurma planını da sürdürecek.