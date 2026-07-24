Hull City'nin hedefi Florentino Luis

Hull City, kadrosunu Burnley'den Florentino Luis ile güçlendirmek istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hull Live'de yer alan habere göre, Hull City'nin Portekizli orta saha oyuncusunun transferi konusunda istekli olduğu belirtildi.
Burnley, geçen yıl Florentino Luis'i Benfica'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamıştı. Geride kalan sezonun sona ermesiyle birlikte Luis'in satın alma opsiyonu devreye girdi ve Burnley, 24 milyon euro bedelle Portekizli orta saha oyuncusunu kalıcı olarak kadrosuna kattı.
ACUN ILICALI'NIN MESAJI
Hull City'nin başkanı Acun Ilıcalı, perşembe günü transfer konusunda sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuş ve transferler konusunda ülke bayraklarıyla ipuçları vermişti.
Acun Ilıcalı'nın paylaşımında Portekiz bayrağı da yer almış ve söz konusu Portekizli futbolcunun transfer ihtimali yüzde 80 olarak belirtilmişti.
Hull City'nin Florentino Luis'e ilgisi sonrası, Acun Ilıcalı'nın paylaşımındaki ismin 26 yaşındaki futbolcu olabileceği öne sürüldü.
Burnley'de geride kalan sezonda 33 maçta süre bulan Luis, 2 asist yaptı.
Burnley, geçen yıl Florentino Luis'i Benfica'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamıştı. Geride kalan sezonun sona ermesiyle birlikte Luis'in satın alma opsiyonu devreye girdi ve Burnley, 24 milyon euro bedelle Portekizli orta saha oyuncusunu kalıcı olarak kadrosuna kattı.
ACUN ILICALI'NIN MESAJI
Hull City'nin başkanı Acun Ilıcalı, perşembe günü transfer konusunda sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuş ve transferler konusunda ülke bayraklarıyla ipuçları vermişti.
Acun Ilıcalı'nın paylaşımında Portekiz bayrağı da yer almış ve söz konusu Portekizli futbolcunun transfer ihtimali yüzde 80 olarak belirtilmişti.
Hull City'nin Florentino Luis'e ilgisi sonrası, Acun Ilıcalı'nın paylaşımındaki ismin 26 yaşındaki futbolcu olabileceği öne sürüldü.
Burnley'de geride kalan sezonda 33 maçta süre bulan Luis, 2 asist yaptı.