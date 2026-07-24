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Fenerbahçe'den Rafael Leao için dev operasyon!

Fenerbahçe'nin Milan forması giyen Rafael Leao'yu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 09:07
Haber: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'den Rafael Leao için dev operasyon!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dünya çapında ses getirecek bir hamle için düğmeye bastı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla La Gazzetta dello Sports'ta yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, Milan'ın Portekizli hücum oyuncusu Rafael Leao'yu kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe yönetiminin, 27 yaşındaki futbolcunun şartlarını öğrenmekle yetinmediği ve bonservisini almak için de görüşmelere hazırlandığı aktarıldı.

LEAO'YA 5 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe'nin Leao'ya 5 sezonluk sözleşme önerdiği ve yıldız oyuncuya yıllık 8 milyon euro net maaş teklif ettiği kaydedildi.

Hazırlanan sözleşmede performansa bağlı önemli bonusların da bulunduğu ifade edildi. Leao'nun bir sezonda 20 maç barajını aşması halinde 1,5 milyon euro, 15 gole ulaşması durumunda 1,5 milyon euro daha kazanacağı belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin Süper Lig şampiyonluğu halinde Portekizli oyuncuya ayrıca 1 milyon euro bonus ödemeyi planladığı öne sürüldü.

Böylece Leao'nun yıllık kazancı tüm şartların gerçekleşmesi durumunda 12 milyon euroya kadar çıkabilecek.

KİRALAMA SEÇENEĞİ MASADA DEĞİL

Fenerbahçe'nin bu transferde kiralama formülünü düşünmediği ve Milan'a doğrudan bonservis teklifi sunmaya hazırlandığı aktarıldı.

Leao için ilk aşamada 40 milyon euroluk bir bedelin gündemde olduğu, bonuslarla birlikte teklifin 50 milyon euro seviyesine ulaşabileceği ifade edildi.

Haberde, Galatasaray'ın da Portekizli futbolcuyla ilgilendiği ancak Fenerbahçe'nin yüksek maliyetli bir paket hazırlayarak rakibinin önüne geçmek istediği belirtildi.

JORGE MENDES DEVREDE

Transfer görüşmelerinde dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes'in aracı olarak görev yaptığı kaydedildi. Leao'nun resmi menajeri olmayan Mendes'in, taraflar arasındaki teması sağladığı ve anlaşmanın kısa sürede sonuçlanması için çalışmalarını hızlandırdığı öne sürüldü.

Portekizli temsilcinin Leao'yu daha önce Barcelona ve Manchester United'a da önerdiği ancak bu girişimlerden sonuç alamadığı belirtildi.

Leao'nun ise Fenerbahçe seçeneğine tamamen kapalı olmadığı ve İstanbul'a transfer konusunda olumlu sinyaller verdiği iddia edildi.

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