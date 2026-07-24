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Galatasaray'da Nhaga kararı kamp sonrası

Galatasaray'da teknik heyet, kontenjan nedeniyle Renato Nhaga'yı takımda tutmak istiyor ancak 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusunun geleceği kamptan sonra belli olacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 09:19
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Nhaga kararı kamp sonrası
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Galatasaray'da Renato Nhaga'nın geleceği Avusturya kampından sonra netlik kazanacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu ise Portekiz'den Alverca ve Süper Lig'den Samsunspor ilgileniyor.

Galatasaray'da teknik heyet, Nhaga'yı kontenjan nedeniyle takımda tutmak istiyor. Genç oyuncunun Avusturya kampında ortaya koyacağı performans ise geleceği için belirleyici olacak.

Galatasaray'a geçen sezonun devre arası transfer döneminde imza atan Renato Nhaga, sarı-kırmızılılarda 5 maçta süre buldu ve 2 kez gol sevinci yaşadı.

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