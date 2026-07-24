Galatasaray'da Nhaga kararı kamp sonrası

Galatasaray'da Renato Nhaga'nın geleceği Avusturya kampından sonra netlik kazanacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu ise Portekiz'den Alverca ve Süper Lig'den Samsunspor ilgileniyor.
Galatasaray'da teknik heyet, Nhaga'yı kontenjan nedeniyle takımda tutmak istiyor. Genç oyuncunun Avusturya kampında ortaya koyacağı performans ise geleceği için belirleyici olacak.
Galatasaray'a geçen sezonun devre arası transfer döneminde imza atan Renato Nhaga, sarı-kırmızılılarda 5 maçta süre buldu ve 2 kez gol sevinci yaşadı.
Galatasaray'da teknik heyet, Nhaga'yı kontenjan nedeniyle takımda tutmak istiyor. Genç oyuncunun Avusturya kampında ortaya koyacağı performans ise geleceği için belirleyici olacak.
Galatasaray'a geçen sezonun devre arası transfer döneminde imza atan Renato Nhaga, sarı-kırmızılılarda 5 maçta süre buldu ve 2 kez gol sevinci yaşadı.